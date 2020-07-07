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ONUKA розважається з новонародженим сином (Відео)

ONUKA розважається з новонародженим сином (Відео)
20:33 Вт, 7 Липень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Після пологів співачка наважилась на сімейну зйомку та вперше показала новонародженого сина Сашка. Тепер ONUKA зняла миле відео з первістком і показала, як розважає його своєю музикою. Зірка зізналась, що після його появи на світ вже встигла написати пісню, до створення якої долучився й малюк.

Батьками фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко та музичний продюсер Євген Філатов стали у травні. Після повернення з пологового будинку вони влаштували зворушливу зйомку з сином Сашком Співачка ONUKA вперше показала сина: чуттєве фото й довго не демонстрували, як змінився їхній малюк. Проте в інстаграмі зіркова матуся опублікувала ніжне відео, яким показала не лише розваги з дитиною, а й анонсувала вихід нового хіта.

Ролик, який підкорив мережу, ONUKA зняла у затишній вітальні свого сучасного будинку. Вона сиділа на дивані, віртуозно грала на сопілці та ногою похитувала люльку з сином у такт музиці. У чорній сукні вільного крою та без макіяжу співачка уважно спостерігала за малюком, який, схоже, в захваті від таланту мами. 

ONUKA також анонсувала, що готує для шанувальників реліз нової пісні. Зараз вона працює над фінальними партіями й зізналась, що композиція точно відображає її внутрішній стан. Крім того, над нею працювала вся зіркова родина й навіть новонароджений син. Судячи з усього, саме він став натхненням для музичних прем'єр матусі. 

 
 
 
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Серед останніх релізів давно не було пісні, яка настільки точно б відображала мій внутрішній стан і звучала в унісон з тим, що переповнює мене зсередини. ⠀ Цей трек – відверта та чесна сповідь; інтимна історія, яку ми створювали усією сім‘єю — чималий внесок зробив і Сашко. ⠀ Записуємо фінальні партії і незабаром представимо вашій увазі нашу нову музичну місцину. Де вдома. Де затишно. Де тихо, тепло, темно.

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

"Серед останніх релізів давно не було пісні, яка настільки точно б відображала мій внутрішній стан і звучала в унісон з тим, що переповнює мене зсередини. Цей трек – відверта та чесна сповідь; інтимна історія, яку ми створювали усією сім'єю – чималий внесок зробив і Сашко", – розповіла співачка ONUKA. 

Співачка ONUKA і The Maneken вперше показали одномісячного сина (Фото)

Нагадаємо, що Ната Жижченко у складі гурту ONUKA працювала до останніх термінів вагітності й приховувала свій стан навіть від колег по сцені під час гастрольного туру. Публіці свою вагітність вона розсекретила лише у день появи малюка на світ. Зауважимо, що артистка готова повернутися до кар'єри вже незабаром й у декретну відпустку йти не планує.

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Все по темі:

ONUKA, Ната Жижченко, Євген Філатов.

Автор:

Телеграф
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