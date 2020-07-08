У Римі поховали композитора Енніо Морріконе

Найвідомішого у світі італійського кінокомпозитора Енніо Морріконе поховали у Римі. Прощання з легендою відбулось у сімейному колі вчора, 7 липня. Під час церемонії лунав один з його найвідоміший саундтреків до фільму "Місія".

Італійський композитор Енніо Морріконе помер 6 липня. Як повідомляє ANSA, поховання оскароносногомаестро відбулось нацвинтарі Лаурентіно у передмісті Рима вродинному колі 7 липня. На церемонії прощання були присутні лише його дружина Марія, діти, онуки та адвокат і близький другДжорджіо Ассума.

Енніо Морріконе поховали у могилі родича через відсутність фамільного склепу. З ним попрощалися під саундтрек "Mission: Impossible", який він написав до серії фільмів-бойовиків "Місія нездійсненна".

Нагадаємо, що рідні Енніо Морріконе раніше повідомляли про намір поховати композитора без присутності преси та папараці. Церемонія дійсно була закритою, а громадськість та шанувальники по всьому світу з повагою сприйняли це рішення згорьованих близьких. До слова, саме так маестро просив поховати його у власномунекролозі.

Що відомо про смерть Енніо Морріконе?

Енніо Морріконе помер в ніч на 6 липня в одній з клінік Рима. Його госпіталізували після падіння, внаслідок якого композитор зламав стегнову кістку. Перелом спровокував ускладнення, наслідки яких були летальні. Енніо Морріконе було 91 рік.