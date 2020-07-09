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Джамала показала нові фото виписки з пологового будинку

Джамала показала нові фото виписки з пологового будинку
10:17 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Українська співачка Джамала поділилася серією зворушливих сімейних знімків з новонародженим сином.

36-річна артистка опублікувала в Instagram фото виписки зі столичного пологового будинку, в якому 19 червня 2020 з'явився на світ її другий син Селім-Гірай.

На знімках щаслива мама Джамала зображена зі своїм чоловіком Сеіт-Бекіром Сулеймановим, їх старшим сином Еміром-Рахманом і крихітним малюком.

У підписі до кадрів співачка подякувала фотографу Яні, яка заснувала фотопроект Перший подих.

«Aile. Родина. Family. Виписка 23.06.2020. Дякую за світлини чудовій Яні, яка була зі мною в такі інтимні моменти», - написала Джамала.

Відзначимо, раніше на офіційній сторінці фотографа були опубліковані зворушливі чорно-білі кадри, зроблені під час пологів Джамали.

Співачка Джамала вдруге стала мамою (Фото)

Нагадаємо, у вересні 2016 року Джамала розповіла про свого коханого Сеіт-Бекіра Сулейманова, за якого 26 квітня 2017 року вийшла заміж. В кінці листопада 2017 співачка підтвердила свою першу вагітність, а 27 березня 2018 роки народила сина, якого назвала Еміром-Рахманом. Влітку 2020 року артистка стала мамою вдруге і народила сина, якого вони з чоловіком назвали Селім-Гірай.

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Роддом, Фото, Джамала, Виписка.

Автор:

Телеграф
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