Акторка Дрю Беррімор розкрила секрет стрункості (Фото)

Голлівудська актриса Дрю Беррімор стала головною героїнею нового номера американського журналу InStyle.

45-річна зірка стала не тільки кавер-стар серпневого випуску глянцю, але і автором власної фотосесії. Беррімор знімала саму себе в своєму будинку, примірявши сукню від Marc Jacobs і casual-образи від Tory Burch і Good American.

«Ця зйомка виразно відрізнялася від усіх, які були раніше. Але я дуже пишаюся, що ми створили цю історію в цей непростий період. Я фотографувала себе вдома. Знайшла деякі свої улюблені футболки. Включила свій плейлист. Зробила собі зачіску і макіяж ... при цьому танцюючи в відображенні дзеркала з моїми дочками. І це найвеселіший спосіб приготуватися до фотосесії! Я ніколи не забуду цю зйомку», - написала актриса на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши нову обкладинку InStyle.

В інтерв'ю з виданням Беррімор розкрила секрет своєї стрункості. За словами кінозірки, їй завжди було складно підтримувати свою вагу в нормі:

«Я харчуюся дуже правильно і корисно, я займаюся пілатесом, як мінімум, чотири дні на тиждень. Я повинна дуже ретельно працювати над собою, щоб не стати розміром з автобус. І це нормально. Це всього лише моя особливість. Це моя карма. Я не знаю, може бути, я була худою і злою в минулому житті. Крім цього, між навчанням на дому і роботою я спочатку відчувала себе дуже пригніченою - і я ненавиджу відчувати себе перевантаженою. Дивно було бути одночасно мамою, вчителем, вихователем і другом. Мені було сумно від того, що я - це все, що я можу дати своїм дітям. Але потім я зрозуміла, що потрібно справлятися з цим. У мене неймовірно багато співчуття і терпіння до всіх, крім самої себе», - говорить актриса.

Беррімор також повідомила, що одна із знаменитих цитат в точності відображає її життєву філософію:

«Є відома цитата, яку я хотіла перетворити в неонову вивіску або татуювання на своєму тілі. Коли я роблю добро, я відчуваю себе добре. Коли я поступаю погано, я відчуваю себе погано. Це моя релігія. Я дуже вірю в це», - зазначила зірка.

Кіноактриса додала, що вважає вкрай важливим виключати негатив зі свого життя, згадавши період зйомок фільму Ангели Чарлі, який мав шалений успіх:

«Не варто просто говорити про те, що ти хтось - будь кимось! Вмій слухати, вмій мовчати і добре виконуй свою роботу. Коли ми знімали Ангелів Чарлі в 2000 році, чомусь з'явилися чутки, що фільм буде до біса поганим і не має шансу на успіх. Але Ненсі (Ненсі Джувонен, кінопродюсер) сказала слова, які я не забуду ніколи: «Якщо ми будемо добре виконувати свою роботу, то ми отримаємо те, на що заслуговуємо». Ніколи не можна харчуватися негативом», - каже Беррімор.