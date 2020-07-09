Скачать
Четвер, 09.07.2020
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
Учасники ЗНО сьогодні складають історію України
Учасники ЗНО сьогодні складають історію України
Бій Ломаченко - Лопес знову перенесли на іншу дату
Бій Ломаченко - Лопес знову перенесли на іншу дату
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота

Акторка Дрю Беррімор розкрила секрет стрункості (Фото)

Акторка Дрю Беррімор розкрила секрет стрункості (Фото)
11:54 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Голлівудська актриса Дрю Беррімор стала головною героїнею нового номера американського журналу InStyle.

45-річна зірка стала не тільки кавер-стар серпневого випуску глянцю, але і автором власної фотосесії. Беррімор знімала саму себе в своєму будинку, примірявши сукню від Marc Jacobs і casual-образи від Tory Burch і Good American.

«Ця зйомка виразно відрізнялася від усіх, які були раніше. Але я дуже пишаюся, що ми створили цю історію в цей непростий період. Я фотографувала себе вдома. Знайшла деякі свої улюблені футболки. Включила свій плейлист. Зробила собі зачіску і макіяж ... при цьому танцюючи в відображенні дзеркала з моїми дочками. І це найвеселіший спосіб приготуватися до фотосесії! Я ніколи не забуду цю зйомку», - написала актриса на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши нову обкладинку InStyle.

В інтерв'ю з виданням Беррімор розкрила секрет своєї стрункості. За словами кінозірки, їй завжди було складно підтримувати свою вагу в нормі:

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

give this video of #drewbarrymore catching her chicken an Oscar. #swiperight

Допис, поширений instylemagazine (@instylemagazine)

«Я харчуюся дуже правильно і корисно, я займаюся пілатесом, як мінімум, чотири дні на тиждень. Я повинна дуже ретельно працювати над собою, щоб не стати розміром з автобус. І це нормально. Це всього лише моя особливість. Це моя карма. Я не знаю, може бути, я була худою і злою в минулому житті. Крім цього, між навчанням на дому і роботою я спочатку відчувала себе дуже пригніченою - і я ненавиджу відчувати себе перевантаженою. Дивно було бути одночасно мамою, вчителем, вихователем і другом. Мені було сумно від того, що я - це все, що я можу дати своїм дітям. Але потім я зрозуміла, що потрібно справлятися з цим. У мене неймовірно багато співчуття і терпіння до всіх, крім самої себе», - говорить актриса.

Беррімор також повідомила, що одна із знаменитих цитат в точності відображає її життєву філософію:

«Є відома цитата, яку я хотіла перетворити в неонову вивіску або татуювання на своєму тілі. Коли я роблю добро, я відчуваю себе добре. Коли я поступаю погано, я відчуваю себе погано. Це моя релігія. Я дуже вірю в це», - зазначила зірка.

Кіноактриса додала, що вважає вкрай важливим виключати негатив зі свого життя, згадавши період зйомок фільму Ангели Чарлі, який мав шалений успіх:

Джонні Депп розповів, як давав дочці марихуану, коли їй було 13 років

«Не варто просто говорити про те, що ти хтось - будь кимось! Вмій слухати, вмій мовчати і добре виконуй свою роботу. Коли ми знімали Ангелів Чарлі в 2000 році, чомусь з'явилися чутки, що фільм буде до біса поганим і не має шансу на успіх. Але Ненсі (Ненсі Джувонен, кінопродюсер) сказала слова, які я не забуду ніколи: «Якщо ми будемо добре виконувати свою роботу, то ми отримаємо те, на що заслуговуємо». Ніколи не можна харчуватися негативом», - каже Беррімор.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дрю Берримор, InStyle.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вчені стверджують, що вино покращує розумові здібності
02 Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
03 MARUV блиснула голими сідницями в спокусливому боді
04 Зеленський анонсував “Велике будівництво” 2.0 (Відео)
05 Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У МОЗ розповіли, що потрібно робити після повернення з країн &quot;червоної&quot; зони
У МОЗ розповіли, що потрібно робити після повернення з країн "червоної" зони
Мін’юст закриє вісім колоній
Мін’юст закриє вісім колоній
Прем’єр Кот-д'Івуару Кулібалі помер після засідання кабміну
Прем’єр Кот-д'Івуару Кулібалі помер після засідання кабміну
Переможниця шоу &quot;Холостяк&quot; Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років
Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся