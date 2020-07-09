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"Пофарбую Білий дім у рожевий": Періс Хілтон балотуватиметься в президенти США

"Пофарбую Білий дім у рожевий": Періс Хілтон балотуватиметься в президенти США
17:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Американська модель, актриса, співачка і світська левиця Періс Хілтон балотуватиметься в президенти США. Про це вона оголосила у відеоролику, виставленому в Twitter під хештегом #ParisForPresident ("Періс в президенти").

На відео, відповідаючи на питання про президентські перегони, Хілтон говорить: «Так, я балотуюся».

У напарниці собі світська левиця вибрала співачку Ріанну: «Вона вродлива й талановита, я думаю, з неї вийде чудовий віцепрезидент».

 

Хілтон також сказала, що в разі перемоги пофарбує Білий дім у рожевий колір і дозволить в ньому присутність домашніх тварин.

Як повідомлялося, раніше про намір балотуватися в президенти США оголосив чоловік іншої світської левиці, Кім Кардашьян, - репер Каньє Вест.

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Все по темі:

Пэрис Хилтон, Вибори у США, Вибори президента.

Автор:

Телеграф
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