"Пофарбую Білий дім у рожевий": Періс Хілтон балотуватиметься в президенти США

На відео, відповідаючи на питання про президентські перегони, Хілтон говорить: «Так, я балотуюся».
У напарниці собі світська левиця вибрала співачку Ріанну: «Вона вродлива й талановита, я думаю, з неї вийде чудовий віцепрезидент».
#ParisForPresident pic.twitter.com/Sa84ZRJsV3
— Paris Hilton (@ParisHilton) July 6, 2020
Хілтон також сказала, що в разі перемоги пофарбує Білий дім у рожевий колір і дозволить в ньому присутність домашніх тварин.
Як повідомлялося, раніше про намір балотуватися в президенти США оголосив чоловік іншої світської левиці, Кім Кардашьян, - репер Каньє Вест.