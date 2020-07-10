Актор Девід Швіммер: "Зніматимемо продовження Друзів без сценарію"

Американський актор Девід Швіммер, який зіграв у серіалі «Друзі» Росса Геллера, розкрив подробиці спецвипуску шоу. В інтерв'ю AP Entertainment він повідомив, що у шанувальників серіалу з'явиться можливість бути присутнім на зйомках проекту, який пройде в форматі імпровізації.

"У епізоду немає сценарію. Ми не граємо наших персонажів. По суті, це буде інтерв'ю з нами, возз'єднатися вперше за десятиліття", - розповів Швіммер.

Він уточнив, що актори і творці серіалу обговорять феномен популярності "Друзів" в присутності глядачів, коли пандемія остаточно відступить. На думку Швіммера, це станеться в серпні. Зйомки спецвипуску повинні були пройти в березні, але їх відклали через епідемію коронавірусу. Спочатку вихід шоу планувався на травень одночасно з запуском стрімінга HBO Max. Навесні американські ЗМІ повідомили, що зйомки проекту розпочнуться не раніше кінця травня.

Водночас представники HBO не приховують, що цей епізод відкриє чимало секретів, що залишились за лаштунками зйомок. Актори пригадають свої кастинги, перші дні роботи, курйози, цікаві факти, яких досі не було в пресі, покажуть архівні знімки зі знімального майданчика та, можливо, невдалі кадри.

Нагадаємо, що популярний американський сітком, про групу з шести друзів, що живуть у Нью-Йорку. З 1994 по 2004 було знято 236 серій (епізодів), які демонструвалися на телеканалі NBC. Серіал із великим успіхом демонструвався в різних країнах світу, і за свої 10 сезонів на телебаченні дістав величезну кількість нагород (Emmy і «Золотий глобус»).