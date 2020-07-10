Поліція вважає мертвою зниклу на озері зірку серіалів Наю Ріверу

Шериф округу Вентура, на чиїй території зникла актриса, перекваліфікував справу з пошуку безвісти зниклою на пошук тіла.

Після доби пошуків американської актриси і співачки Наї Рівери поліція дійшла висновку, що «Рівера потонула, те, що сталося є трагічним нещасним випадком». Рятувальні команди приступили до пошуку тіла, повідомляє Time.

Нагадаємо, Ная Рівера вирушила на прогулянку на човні по озеру Піру, розташованому на території Національного лісу Лос-Падрес у Каліфорнії, разом з чотирирічним сином. Після того, як актриса не повернулася до місця прокату човна, тривогу забив персонал. Пізніше дитину знайшли в човні в рятувальному жилеті, але його матері поруч не було.

Пошуки Рівери продовжаться в п’ятницю, її буде шукати команда зі 100 осіб, в їх числі водолази і вертоліт.

«Пошуки під водою — це дуже складний процес через обмежену видимість», — повідомив шериф на прес-конференції в четвер. Місцями дно озера вкрите переплетеним корінням дерев.

33-річна Ная Рівера прославилася завдяки ролі Сантани Лопес, чирлідерки в серіалі Хор (2009 — 2015). Також вона з’являлася в серіалах Принц з Беверлі-Хіллз, Справи сімейні, Рятувальники Малібу, 8 правил для друга моєї дочки-підлітка, CSI: Місце злочину Майамі та ін.