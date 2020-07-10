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У Каньє Уеста почалося загострення біполярного розладу 

У Каньє Уеста почалося загострення біполярного розладу 
14:10 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Джерела близькі до Каньє Веста пояснюють рішення репера піти в президенти маніакальною фазою біполярного розладу.

У суботу, 4 липня, американський репер Каньє Вест оголосив про своє рішення балотуватися в президенти США. Трохи пізніше він заявив, що втратив довіру до нинішнього президента Дональда Трампа, якого раніше активно підтримував, а також зізнався, що перехворів на COVID-19.

Близькі до репера-мільярдера джерела пояснюють його активність біполярним розладом особистості і маніакальною фазою.

«Довгий час Каньє почував себе добре. У минулому у нього були і маніакальні, і депресивні фази, пов'язані з біполярним розладом. Зараз у нього загострення», - поділилося з виданням People джерело, близьке до реперу.

За його словами, дружина Веста Кім Кардашьян, яка зараз перебуває в Лос-Анджелесі, в той час як Уест із чотирма дітьми відпочиває на ранчо у Вайомінгу, дуже стурбована поведінкою чоловіка.

«Кім стурбована, як і вся її родина. Це серйозний стрес для Кім, тому що поведінка Каньє дуже непередбачувана. Вона стурбована», - додало джерело. «Фази зазвичай тривають кілька тижнів, а потім все повертається на круги своя. Кім сподівається, що на цей раз все буде так само».

У новому інтерв'ю для видання Forbes, яке тривало чотири довгих години, репер заявив, що слоганом його майбутньої компанії стане слово «Так!», а його нова політична партія буде називатися День народження, тому що, «коли ми переможемо, у всіх буде день народження».

Репер Каньє Вест балотується у президенти США

Протягом багатьох років ходили чутки, що у Каньє Веста психічний розлад. Вони підтвердилися, коли в листопаді 2016 року він був госпіталізований для «невідкладної психіатричної допомоги» після скасування туру. А за допомогою альбому Ye, на якій красувався напис Я ненавиджу бути біполярним. Це щось, у 2018 році він визнав, що у нього діагностований біполярний розлад.

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Каньє Уест, Біполярний розлад.

Автор:

Телеграф
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