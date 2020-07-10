Вагітна Alyosha представила нову пісню "НеВоНа"

Ролик зірка оприлюднила на офіційному ютуб-каналі. В описі до відео вона розповіла історію написання композиції і зазначила, що ідея для цього треку виникла у неї в київських заторах, коли настрій навіяв мелодію та слова.
Виходити влітку з релізом не планувалося: робота над треком зайняла близько року, а постійні експерименти з саундом не дозволяли озвучити точних термінів, – зізналася артистка.
Під час знімального процесу виконавиця змінила чотири образи. Вона поставала рудою, брюнеткою, блондинкою і з незвичайним для себе малиновим кольором волоссям. Заради ефектного ролику Alyosha наважилася на кардинальні зміни іміджу та неординарні експерименти. І їй вдалося приголомшити шанувальників та викликати активні обговорення навколо чергової роботи.
Зірка розповіла, що у пісні йдеться не про її особисту історію, а ту, що навіяна спостереженнями та написана на основі реальних подій з життя реальних людей. Це історія про трохи дивні стосунки, де один партнер закохується у вигаданий образ замість того, щоб прийняти партнера таким, яким він є насправді.
За традицією, через якийсь час, такі відносини стають дуже "веселими" або припиняються зовсім. А люди втрачають дорогоцінний час даремно. Нехай вам пощастить знайти свою людину і прийняти його справжнім, вашим, рідним, – прокоментувала співачка.