Джонні Депп прозвав колишню дружину "Ембер Сре" через інцидент у ліжку

Актор зізнався, що він вирішив розлучитися з Ембер Херд після того, як вона "наклала" в ліжко.

Голлівудський актор Джонні Депп прозвав свою колишню дружину Ембер Херд «Ембер Сре» (Amber Turd) після того, як вона «наклала» в ліжко.

Про це повідомляє Daily Mail.

Про прізвисько стало відомо під час засідання суду, на якому розглядається позов Деппа до газети The Sun.

Адвокат Саша Васс, що представляє інтереси видання, запитала, чи висміював актор свою дружину після інциденту.

«Це була одна з найбільш абсурдних і несподіваних заяв в моєму житті, так що так, я сміявся над цим, адже це було вкрай дивно», – відповів Депп.

Раніше як Джонні сказав, що вирішив розлучитися з Херд після того, як вона «наклала» в ліжко. Ембер, за його словами, назвала це «невинним жартом».