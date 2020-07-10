Григорій Решетник з дружиною чекають третю дитину

Ведучий романтичного реаліті Холостяк, а також проекту Неймовірна правда про зірок на СТБ Григорій Решетник втретє стане батьком.

У Григорія і Христини Решетників вже є двоє синів: Іван і Дмитро. А народження третьої дитини чекають ближче до зими.

Стать майбутньої дитини поки не відома - тільки на наступному тижні подружжя вирушить на УЗД, де зможуть точно дізнатися, народиться у них хлопчик чи дівчинка.

Сини пари також дуже зраділи. І Діма, і Ваня вже полюбили майбутнього братика чи сестричку. Решетники зізналися, що деякий час приховували цю новину від дітей, проте незабаром довелося розповісти. Христина зазначила, що хлопчики прийняли цю подію з радістю і навіть допомагали прикривати животик на фото.