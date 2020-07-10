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П'ятниця, 10.07.2020
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Кеті Перрі розкритикувала бажання Каньє Веста балотуватися у президенти США

Кеті Перрі розкритикувала бажання Каньє Веста балотуватися у президенти США
20:47 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Плани американського репера балотуватися у президенти США неоднозначно розцінили у світі. Зіркові колеги Каньє Веста одне за одним реагують на його наміри. Свою позицію висловила й успішна співачка Кеті Перрі, яка переконана, що артист повинен займатися своє справою і не пхатися у політику. Вагітна американська співачка Кеті Перрі дала інтерв'ю для програмиHits Radio Breakfast.

 Як інформує видання Metro, під час спілкування з зіркою журналісти не оминули увагою й гучну заяву Каньє Веста, яка сколихнула як індустрію шоу-бізнесу, так і політику. Одна з найуспішніших артисток світу не стала приховувати, що на президентських виборах у США 2020 року репера підтримувати не буде.

Вона переконана, що до влади повинна прийти людина, яка має політичний досвід. Кеті Перрі не підбирала слів й натякнула, що правління Каньє Веста може закінчитися "божевіллям" у країні. Я думаю, ви і самі знаєте, що посадапрезидента найкраще підходить для людей з досвідом і професіоналів у своїй галузі.

В іншому випадку це може перетворитися в божевілля, – прокоментувала Кеті Перрі. Водночас співачка зізналася, що захоплюється Каньє Вестом як артистом. Вона запевняє, що він руйнівний художник і митець. Саме прагнення створювати цілком нове й неповторне приваблює Кеті Перрі у репері найбільше.

 
 
 
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Yeezy X Tesla #kanyewest #elonmusk

Допис, поширений Kanye West (@kanyew.est)

Що відомо про наміри Каньє Веста балотуватисяу президенти США? Про політичні амбіції репер оголосив 4 липня, опублікувавши допис у твіттері. Він заявив, що хоче реалізуватинадії Америки з вірою у Бога.Каньє Вестбалотуватиметься на посаду президента, як незалежний кандидат.

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Артист прагне назвати партіюBirthday Party, що означає "Партія дня народження", а для керування державою збирається використати модель Ваканди – держави із всесвіту Marvel. Саме після оприлюднення своїх планів Каньє Вестомглава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск відмовився підтримувати репера й зізнався: "Здається, наші думки розходяться більше, ніж я припускав". 

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Все по темі:

Кэти Перри, Каньє Вест.

Автор:

Телеграф
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