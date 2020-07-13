Померла акторка Келлі Престон

Про це на особистій сторінці в Інстаграм повідомив сам Траволта.
"З дуже важким серцем повідомляю: моя прекрасна дружина Келлі програла свою дворічну боротьбу з раком молочної залози, - написав 66-річний актор. - Вона боролася мужньо, з любов'ю і підтримкою багатьох. Я і моя родина завжди будемо вдячні її лікарям та медсестрам [ ...] всім медичним центрам, які допомогли, а також багатьом її друзям та близьким, які були поруч".
Келлі Престон та Джон Траволта одружилися у вересні 1991 року. З того часу Престон народила трьох дітей: сина Джетта (1992), дочка Еллу Блю (2000) та сина Бенджаміна (2010).
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It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many. My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you don’t hear from us for a while. But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT
Всупереч чуткам про гомосексуальну поведінку актора та його залежності від Церкви саєнтології, Траволта та Престон залишалися подружжям. Актор неодноразово зізнавався, що труднощі у стосунках вони з дружиною успішно долали завдяки сеансам психолога.
Примітно, що це не перша втрата в родині актора. У січні 2009-го у віці 16 років помер його перший син Джетт. Причиною став напад епілепсії.
Келлі Престон народилась у 1962 році в Гонолулу, що на Гаваях. Після закінчення школи акторка одразу ж взялась втілювати свою мрію та поступила на навчання до університету Південної Каліфорнії. Вже у 1985 році Келлі отримала перші ролі в кіно та телевізійних шоу.
За роки своєї кар'єри акторка зіграла у десятках успішних фільмів.
Коли відбудеться прощання з Келлі Престон наразі невідомо.