У віці 57 років померла акторка Келлі Престон - дружина актора Джона Траволти. Протягом останніх двох років жінка боролася з раком грудей.

Про це на особистій сторінці в Інстаграм повідомив сам Траволта.

"З дуже важким серцем повідомляю: моя прекрасна дружина Келлі програла свою дворічну боротьбу з раком молочної залози, - написав 66-річний актор. - Вона боролася мужньо, з любов'ю і підтримкою багатьох. Я і моя родина завжди будемо вдячні її лікарям та медсестрам [ ...] всім медичним центрам, які допомогли, а також багатьом її друзям та близьким, які були поруч".

Келлі Престон та Джон Траволта одружилися у вересні 1991 року. З того часу Престон народила трьох дітей: сина Джетта (1992), дочка Еллу Блю (2000) та сина Бенджаміна (2010).

Всупереч чуткам про гомосексуальну поведінку актора та його залежності від Церкви саєнтології, Траволта та Престон залишалися подружжям. Актор неодноразово зізнавався, що труднощі у стосунках вони з дружиною успішно долали завдяки сеансам психолога.

Примітно, що це не перша втрата в родині актора. У січні 2009-го у віці 16 років помер його перший син Джетт. Причиною став напад епілепсії.

Келлі Престон народилась у 1962 році в Гонолулу, що на Гаваях. Після закінчення школи акторка одразу ж взялась втілювати свою мрію та поступила на навчання до університету Південної Каліфорнії. Вже у 1985 році Келлі отримала перші ролі в кіно та телевізійних шоу.

За роки своєї кар'єри акторка зіграла у десятках успішних фільмів.

Коли відбудеться прощання з Келлі Престон наразі невідомо.