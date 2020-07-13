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Понеділок, 13.07.2020
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Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу

Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу

Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу
14:07 Сьогодні Телеграф nv.ua Іnstagram
Зокрема, у пісня Не Яна FAYNYY присутній текст про те, що він хоче «тр*хнути Джеррі Хейл».

Українська співачка Jerry Heil подала до суду на раніше невідомого виконавця FAYNYY, який в одній з дебютних пісень використав образливу і нецензурну лексику на її адресу.

«Як я і писала, трек з приспівом «тр*хнути JH» я благополучно ігнорувала, поки мене не почали запалювати інфою про нього. Але цього для хайпу було мало, тому виконавець вирішив поставити його на рекламу! Що далі? Хлопець написав в сторіз, що якщо я не відреагую, він напише ще таких чудесних тречків! Але що сталося після моєї реакції? Чувак зняв відео, де каже, що не це мав на увазі, аргументувавши це незаперечним фактом типу: «замініть «тр*хнути» на «поцілувати» — і у пісні набагато приємніший сенс. Кеп, точно!», — написала виконавиця в Instagram.

«Чувак хоче хайпувати, я його не осуджую. Мені не подобається використання жіночої сексуальності для хайпу, та на жаль, немає поки жодної статті, яка би змусила його подумати над тим, ЩО він сказав», — додала Jerry Heil і супроводила пост фотографією позову.

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Зазначимо, на даний момент в YouTube-каналі виконавця FAYNYY, який сам себе ідентифікує як «український фрешмен, який починає свою кар'єру з зухвалого репу», композиція Не Яна вже видалена.

 

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Все по темі:

Jerry Heil, FAYNYY.

Автор:

Телеграф
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