Скачать
Понеділок, 13.07.2020
Погода Київ: у місті стане прохолодніше, а вночі йтимуть дощі
Погода Київ: у місті стане прохолодніше, а вночі йтимуть дощі
Президент присвоїв загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву звання Героя України
Президент присвоїв загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву звання Героя України
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу

Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)

Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
14:31 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Іnstagram
Популярна українська телеведуча Катя Осадча відправилася до моря. Зірка давно чекала на цей момент, тому поділилася радісною новиною з шанувальниками.

 В Одесі вона вже встигла зробити яскраве фото . Ледь не кожен українець у теплі сонічні дні мріє опинитися на березі моря, відпочити від буденних турбот та насолодитися приємними моментами. Катя Осадча також марила морською відпусткою. Їй вдалося здійснити цю маленьку мрію та хоча б трішки побути в Одесі.

Дивовижним кадром вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Катя Осадча в Одесі Телеведуча зробила селфі на знаменитих Потьомкінських сходах. На тлі бачимо красивий порт та безмежне море, яке манить відпочивальників.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Половина мене, бо тут головне море Море, я так тебе чекала #життябезфільтрів

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Катя постала перед камерою у білому одязі, який доповнила красивим намистом з камінням. Невід'ємною частиною її літніх образів є сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала у хвіст, проте вітер грайливо розвівав його на обличчя.

Знаменитість вкотре показала свою натуральну красу. У поза робочий час вона надає перевагу залишатися без макіяжу, тому на її обличчі рідко можемо побачити косметику.

"Половина мене, бо тут головне море. Море, я так тебе чекала", – написала в публікації Осадча. 

COVID-19 у Боллівуді: Айшварія Рай та її родина заразилися

Ймовірно, поїздка в Одесу – це відрядження, проте воно не завадило Каті насолодитися прогулянками узбережжям та відвідати популярні туристичні місця.

 
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Катя Осадча, Одеса.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Даша Ульянова емоційно відреагувала на проєкт "Холостячка"
02 Челсі готовий заплатити 70 млн євро плюс бонуси за Хаверца
03 ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу
04 Індійська модель Айшварія Рай підхопила Covid-19
05 Влада Судану заборонила жіноче обрізання і покарання батогом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чернівці пом’якшують карантин і запускають транспорт
Чернівці пом’якшують карантин і запускають транспорт
Індія передала Україні 50 тисяч капсул препарату для лікування COVID-19
Індія передала Україні 50 тисяч капсул препарату для лікування COVID-19
У Болгарії тривають протести: вимагають відставки уряду
У Болгарії тривають протести: вимагають відставки уряду
Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся