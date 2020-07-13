Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)

Популярна українська телеведуча Катя Осадча відправилася до моря. Зірка давно чекала на цей момент, тому поділилася радісною новиною з шанувальниками.

В Одесі вона вже встигла зробити яскраве фото . Ледь не кожен українець у теплі сонічні дні мріє опинитися на березі моря, відпочити від буденних турбот та насолодитися приємними моментами. Катя Осадча також марила морською відпусткою. Їй вдалося здійснити цю маленьку мрію та хоча б трішки побути в Одесі.

Дивовижним кадром вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Катя Осадча в Одесі Телеведуча зробила селфі на знаменитих Потьомкінських сходах. На тлі бачимо красивий порт та безмежне море, яке манить відпочивальників.

Катя постала перед камерою у білому одязі, який доповнила красивим намистом з камінням. Невід'ємною частиною її літніх образів є сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала у хвіст, проте вітер грайливо розвівав його на обличчя.

Знаменитість вкотре показала свою натуральну красу. У поза робочий час вона надає перевагу залишатися без макіяжу, тому на її обличчі рідко можемо побачити косметику.

"Половина мене, бо тут головне море. Море, я так тебе чекала", – написала в публікації Осадча.

Ймовірно, поїздка в Одесу – це відрядження, проте воно не завадило Каті насолодитися прогулянками узбережжям та відвідати популярні туристичні місця.