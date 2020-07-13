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Понеділок, 13.07.2020
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Які свята відзначають 13 липня

Які свята відзначають 13 липня
15:50 Сьогодні Телеграф news.allcrimea.net unsplash
Сьогодні, 13 липня в світі відзначають декілька десятків різних свят і пам'ятних дат. Сьогодні в Україні і в світі відзначають понад 10 найрізноманітніших свят. В цей день в різні роки відбувалося багато значних подій.

Свято огірка у Суздалі

Свято огірка у Суздалі

Свято Огірка у Суздалі це, мабуть, найбільш відоме і популярне у туристів міське свято. Щорічно воно проходить на території музею дерев'яного зодчества. Ідея проведення свята належить колишньому генеральному директору Володимиро-Суздальського музею заповідника А.І. Аксьонової. Вперше воно пройшло у 2001 році.

У Суздалі жителі з найдавніших часів займаються садівництвом та городництвом. На початку XX століття огірок був головною сільськогосподарською культурою. У Суздальському повіті вирощування огірків носило промисловий характер. Минуло сто років, і народна селекція стала схожою на наукові дослідження.

Собор славних і всехвальних дванадцяти апостолів Христових

 Собор славних і всехвальних дванадцяти апостолів Христових

Собор святих славних і всехвальних 12-ти Апостолів Христових - стародавнє свято. Свята Церква, вшановуючи кожного з 12 перших апостолів в різні пори року, з давніх часів встановила загальне святкування  на наступний день після пам'яті першоверховних апостолів Петра і Павла.

Майже всі апостоли Христові закінчили своє сповнене страждань життя мученицьки. Тепер вони удостоєні високої честі на небі - оточують престол Божий, а на страшному суді Христовому, сидять на дванадцяти престолах, щоб разом з Господом судити всіх людей, живих і мертвих.

День картоплі-фрі  

День картоплі-фрі

Національне свято картоплі фрі у США відзначають щорічно 13 липня. Картопля фрі - це смажені до хрумкої скоринки шматочки картоплі. Достовірно невідомо коли і ким був започаткований День катоплі фрі. Але як би там не було, це чудова нагода насолодитися улюбленою стравою і дізнатися про неї більше.

Свято Бон

Свято Бон

Бон - японське триденне свято поминання покійних, яке святкується з 13 по 15 липня. Згідно з традицією вважається, що в цей час року душі покійних повертаються до живих і відвідують своїх рідних. Нерідко його називають Святом ліхтарів, тому що з настанням темряви вони вивішуються рідними - щоб душі покійних могли знайти дорогу додому.  Незважаючи на те, що Бон не є державним святом, багато компаній закривають свої офіси на ці три дні, і працівники повертаються в свій рідний дім, в результаті чого на вулицях з'являються пробки, і залізничні лінії перевантажуються.

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Також в цей день святкують:

- День співробітників органів національної безпеки - святкують в Казахстані.
- День державності  в Чорногорії.
- День працівників пожежної безпеки Збройних сил України.
- День пошуку за рогом.
- День квасолі з сосисками в США.
- День працівника Комітету національної безпеки Казахстану.
- День мучеників в Пакистані.

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Свята, 13 липня.

Автор:

Телеграф
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