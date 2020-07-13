Програла боротьбу з раком: Джон Траволта повідомив про смерть дружини

Дружина актора Джона Траволти Келлі Престон померла в США на 58-му році життя. За словами вдівця, останні кілька років вона боролася з раком молочної залози. Про це пише Газета.ru.

Зірка «Кримінального чтива» Джон Траволта повідомив про смерть своєї дружини Келлі Престон від раку грудей. Актрисі, яка зіграла у фільмах «Джеррі Магуайер» і «Близнюки», було 57 років.

«З дуже важким серцем я повідомляю вам, що моя прекрасна дружина Келлі програла дворічну боротьбу з раком молочної залози. Вона мужньо боролася за допомогою любові та підтримки багатьох людей, - написав Траволта в Instagram. - Життя Келлі, повну любові, будуть пам'ятати завжди ».

Актор подякував усім лікарів і медсестер онкологічних центрів, які допомагали в лікуванні його дружини, а також висловив вдячність людям, які були поруч в цей непростий час.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений John Travolta (@johntravolta) 12 Лип 2020 р. о 10:20 PDT

«Деякий час я проведу з моїми дітьми, які втратили матір, тому вибачте мене заздалегідь, якщо від нас не буде звісток. Але, будь ласка, знайте, що я відчую вашу любов в майбутні тижні і місяці, коли ми будемо зцілюватися », - сказав Траволта.

При народженні в Гонолулу актрису звали Келлі Камалелехуа Сміт - друге ім'я Камалелехуа на гавайському мовою означає «сад легуасов». На початку акторської діяльності в 1984 році вона взяла свою нинішню сценічне ім'я. Живучи в Австралії, 16-річна Престон була помічена модним фотографом, який допоміг їй пройти перші проби на роль Еммелін у фільмі «Блакитна лагуна» Рендала Клайзер. Цю роль актриса поступилася Брук Шилдс.

Зірковий час Престон настав в 1985 році, коли вона зіграла Мерилін Маккейлі в романтичній комедії для підлітків «Шалапут» і Дебора Енн Фімпл в стрічці «Таємний шанувальник». Також вона знялася у фільмах «Нічого втрачати», «Біжи», «Остання пісня», «Смертний вирок», «Христина» і інших.

У шлюбі з Траволтою, який тривав майже 30 років, у актриси народилася дочка Елла (20 років) і син Бенджамін (дев'ять років). У 2009 році подружжя втратили свого 16-річного сина Джета, хворого на аутизм і страждав судомами. Обставини смерті підлітка, який загинув в будинку Траволти на Багамських островах, досі оповиті таємницею.

Відомо, що Джетт, якому ще в ранньому дитинстві діагностували синдром Кавасакі, помер у ванній кімнаті сімейного особняка після епілептичного нападу (за іншою версією - через серцевий напад). Деякі ЗМІ порахували головним винуватцем трагедії самого Траволту, підкресливши, що той, керуючись особистими переконаннями, нібито відмовлявся давати синові необхідні для підтримки життя ліки. У пресі поширювалися чутки про те, що актор намагався вилікувати сина з власної оздоровчої програмі.