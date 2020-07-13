Оля Цибульська вразила запальним танцем (Відео)

Оля Цибульська належить до тих знаменитостей, які ретельно підбирають контент для свого інстаграму й отримують колосальну віддачу зацікавлених фоловерів. У співачки таких вже 800 тисяч. Прихильність такої кількості користувачів надихнула артистку познайомитися зі своїми фанами ближче та закликала їх залишати імена й назви рідних міст у коментарях. Крім того, Цибульська подарувала шанувальникам запальний танець, який виконала на камеру на березі річки.
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Як тебе звати і з якого ти міста? ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ВАС ВЖЕ 800 000!!!⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ Хочу знайомитися ближче.⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ Тому цю чуттєву композицію і пристрасний танець я присвячую кожному з вас, киці і коти ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ 800 000 - це ⠀⠀⠀ більше, ніж населення Мальти і Ісландії РАЗОМ ⠀⠀⠀ 11,5 Олімпійських ⠀⠀⠀ 92 дні на те, щоби обійняти кожного⠀⠀⠀ І я готова⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ Дякую!! ⠀⠀ Ай лав ю⠀⠀⠀ Давай залишатися разом. ⠀⠀ Буде хот, обіцяю.⠀⠀ ⠀⠀⠀ #instafamily #киціцибульської⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
Вона весело крутила стегнами й стрибала на пірсі. У прохолодний літній день зірка обрала джинсовий комбінезон з короткими шортиками та великими кишенями. На об'ємне вбрання, яке спокусливо оголювало ніжки співачки, вона накинула стильний жакет розміру оверсайз. Проте зняла його наприкінці відео й спокусливо покрутила ним над головою. Артистка прихопила й сонцезахисні окуляри, якими, схоже, приховала обличчя без макіяжу.
"Цю чуттєву композицію і пристрасний танець я присвячую кожному з вас, киці і коти", –написала Оля Цибульська.