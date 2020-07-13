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Разорвали Одессу: Влад Яма провел свой день рождения в столице юмора (Фото, Видео)

Разорвали Одессу: Влад Яма провел свой день рождения в столице юмора (Фото, Видео)
16:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram
10 июля популярный хореограф Влад Яма отпраздновал 38-летие. На своей страничке в инстаграм танцор поделился с своими поклонниками о праздновании своего дня рождения в Одессе.

Супруга Влада Лилия решила устроить любимому отпадный праздник.

Началось все с подарков в полночь. Радостным снимком с подарком от супруги танцор опубликовал еще 10 июля, сразу в день рождение. 

 
 
 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ начался в полночь!.. @liliya_yama

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Но одним подарком в полночь Лилия не ограничилась. На выходные пара со своими друзьями отправилась в солнечную Одессу. Там и продолжилось празднование дня рождения хореографа. Веселая компания отмечала праздник, катаясь по ночному городу в роскошном белом лимузине.

Яркими фото и видео Влад поделился на личной странице в Инстаграм вчера, 12 июля, видимо уже после возвращения с "вечеринки".

 "Люблю, уважаю и учусь": Влад Яма поздравил отца с днем рождения (Фото)

"Любимая, спасибо за праздник! Я реально обалдел от счастья! Сколько лет мы вместе, а ты удивляешь все больше!" В своем посте Яма также поблагодарил приятелей, с которыми в минувшие выходные они "разорвали Одессу" - поблагодарил свою возлюбленную хореограф в подписи к посту.

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Все по теме:

Хореограф, День рождение, Влад Яма, Танцор.

Автор:

Телеграф
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