Разорвали Одессу: Влад Яма провел свой день рождения в столице юмора (Фото, Видео)

Супруга Влада Лилия решила устроить любимому отпадный праздник.
Началось все с подарков в полночь. Радостным снимком с подарком от супруги танцор опубликовал еще 10 июля, сразу в день рождение.
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Но одним подарком в полночь Лилия не ограничилась. На выходные пара со своими друзьями отправилась в солнечную Одессу. Там и продолжилось празднование дня рождения хореографа. Веселая компания отмечала праздник, катаясь по ночному городу в роскошном белом лимузине.
Яркими фото и видео Влад поделился на личной странице в Инстаграм вчера, 12 июля, видимо уже после возвращения с "вечеринки".
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Любимая @liliya_yama , спасибо за Праздник!. Я реально обалдел от счастья!.. Сколько лет мы вместе, а Ты удивляешь всё больше!) Друзья, спасибо каждому, мы разорвали Одессу!.. Чуть не забыл: на последнем фото нога не моя, просто тоже красивая!. @rybik @kattchuhriy @elena.pe4enie #вечериночка #деньрождения
"Любимая, спасибо за праздник! Я реально обалдел от счастья! Сколько лет мы вместе, а ты удивляешь все больше!" В своем посте Яма также поблагодарил приятелей, с которыми в минувшие выходные они "разорвали Одессу" - поблагодарил свою возлюбленную хореограф в подписи к посту.