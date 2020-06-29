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"Люблю, уважаю и учусь": Влад Яма поздравил отца с днем рождения (Фото)

"Люблю, уважаю и учусь": Влад Яма поздравил отца с днем рождения (Фото)
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram
Влад Яма не любит демонстрировать личную жизнь, и поэтому редко публикует семейные фотографии. Но в этот раз мужчина сделал исключение. В понедельник, 29 июня, его отец Николай Яма празднует 72-й день рождения.

На официальной странице в Instagram Яма опубликовал фотографию с именинником и трогательно поздравил его. Нарядные мужчины позировали на фоне природы и улыбались, глядя в камеру.

"Отцу сегодня 72. Люблю, уважаю и учусь!.." - написал Яма.

"Папу с днем рождения. Здоровья, счастья и долгих лет жизни. Родное Запорожье", "Здорово же, поздравляю вас, Влад. Родители - ценное сокровище в нашей взрослой жизни. Берегите их!!!! И долгих лет жизни", "Крепкого здоровья и долгих лет жизни, вашему папе! С днем рождения" - комментируют поклонники.

 
 
 
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Напомним, украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма показал удивительные видео водной прогулки. Танцовщик решил покатать сыночка по волнам Днепра на водном скутере.

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Родители, День рождения, Влад Яма.

Автор:

Телеграф
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