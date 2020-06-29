"Люблю, уважаю и учусь": Влад Яма поздравил отца с днем рождения (Фото)

Влад Яма не любит демонстрировать личную жизнь, и поэтому редко публикует семейные фотографии. Но в этот раз мужчина сделал исключение. В понедельник, 29 июня, его отец Николай Яма празднует 72-й день рождения.

На официальной странице в Instagram Яма опубликовал фотографию с именинником и трогательно поздравил его. Нарядные мужчины позировали на фоне природы и улыбались, глядя в камеру.

"Отцу сегодня 72. Люблю, уважаю и учусь!.." - написал Яма.

"Папу с днем рождения. Здоровья, счастья и долгих лет жизни. Родное Запорожье", "Здорово же, поздравляю вас, Влад. Родители - ценное сокровище в нашей взрослой жизни. Берегите их!!!! И долгих лет жизни", "Крепкого здоровья и долгих лет жизни, вашему папе! С днем рождения" - комментируют поклонники.

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official) on Jun 29, 2020 at 4:15am PDT

Напомним, украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма показал удивительные видео водной прогулки. Танцовщик решил покатать сыночка по волнам Днепра на водном скутере.