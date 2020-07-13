Скачать
Понеділок, 13.07.2020
В Україні пізніше і з високими цінами розпочався яблучний сезон
В Україні пізніше і з високими цінами розпочався яблучний сезон
В Україні скоротилась кількість публічних акціонерних товариств
В Україні скоротилась кількість публічних акціонерних товариств
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу

Коронавірус забрав життя мексиканського актора Раймундо Копетільо

Коронавірус забрав життя мексиканського актора Раймундо Копетільо
19:27 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
У віці 76 років пішов із життя відомий мексиканський актор, зірка фільму "Дика Роза" Раймундо Капетільо. Причиною його смерті стало ускладнення коронавірусу.

Як повідомили у виданні Exelsior, актор помер у неділю 12 липня ввечері у лікарні San Angel Inn в столиці Мексики. Його госпіталізували ще 4 липня, поставивши діагнозCOVID-19, та помер через тиждень після ускладнень хвороби.

Смерть актора Раймундо Капетільо підтвердила співачка та актриса Елла Лаборіель.

"Він завжди був моїм другом, ми дружили з дитинства, наші батьки були як брати, уявіть, як я почуваюся. Це ціле життя", –не стримала емоцій жінка.

Додамо, що Раймундо Санчес Капетільо народився 1 вересня 1943 року в Мехіко. Свою кар'єру на телебаченні він почав у шістдесятих. Окрім цього актор був також економістом за професією і професором з англійської мови. Чоловік знявся близько у 50 проєктах, найвідоміші з яких: "Дика Роза", "Білі троянди для моєї чорної сестри", "Люта любов", "Італійка збирається заміж", "Жінка, випадки з реального життя", "Чарівна молодість", "Марісоль", "Дике серце", "Жінки- вбивці" та інші.

Оля Цибульська вразила запальним танцем (Відео)

Нагадаємо, що станом на 13 липня, у Мексиці зафіксовано майже 300 тисяч випадків захворювань коронавірусом. З них –35 тисяч померли та 184 тисячі одужали. Загалом у світі більше 13 мільйонів офіційно хворих людей на коронавірус.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Коронавірус, Втрати, Раймундо Копетільо.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Даша Ульянова емоційно відреагувала на проєкт "Холостячка"
02 Коронавірус забрав життя мексиканського актора Раймундо Копетільо
03 ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу
04 Челсі готовий заплатити 70 млн євро плюс бонуси за Хаверца
05 Індійська модель Айшварія Рай підхопила Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Посол Азербайджану в Росії допустив масштабну війну з Вірменією
Посол Азербайджану в Росії допустив масштабну війну з Вірменією
Посол Франції підтвердив підготовку візиту Макрона до Києва
Посол Франції підтвердив підготовку візиту Макрона до Києва
Чеченський блогер Зелімхан заявив, що був побитий групою кавказців
Чеченський блогер Зелімхан заявив, що був побитий групою кавказців
Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся