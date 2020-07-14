Зірку серіалу "Хор" Наю Ріверу знайшли мертвою в озері

Тіло акторки, зірки серіалу "Хор" Наї Рівери знайшли на дні озера Піру в американському штаті Каліфорнії. Минулого тижня її оголосили зниклою безвісти. Масштабна пошукова операція тривала кілька днів після того, як 8 липня зірка зникла під час купання з сином. Поліція запевняє, що причиною смерті став нещасний випадок.

Пошукова операція тривала майже тиждень. Зрештою у понеділок рятувальники, які працювали з підводними локаторами, знайшли в озері тіло, яке пізніше ідентифікували як тіло 33-річної актриси.

"З урахуванням місця, в якому виявили тіло, його стану і фізичних характеристик, знайденого одягу, а також беручи до уваги, що в цьому районі не було повідомлень про зникнення інших людей, - ми впевнені, що знайдене тіло належить Наї Рівері", - сказав шериф округу Вентура Білл Аюб.

Поліція припускає, що катер, який орендували для прогулянки зірка серіалу "Хор" з 4-річним сином Джозі, віднесло течією. Ная Рівера врятувала малюка, повернувши його на судно, але не мала достатньо енергії, щоб врятуватися сама. Справа в тому, що в озері Піру після обіду часто з'являються потужні підводні течії, які могли спричинити нещасний випадок.

Ная Рівера зникла 8 липня, в той день вона взяла в оренду човен і вирушила разом з сином на прогулянку по озеру Піру на північний захід від Лос-Анжелеса. Через три години після початку прогулянки її чотирирічного сина знайшли люди, які були на іншому човні. Він спав, і на ньому був рятувальний жилет.

Як розповів син загиблої, вони з мамою вирішили покупатися в озері, та хлопчик повернувся до човна, а його мама – ні. Шериф округу Вентура припустив, що це був нещасний випадок. І Ная Рівера встигла заштовхнути малюка назад у човен, аби врятувати його, та самій не вистачило сил, аби врятуватися.

Офіційний представник місцевої поліції Кевін Донохью повідомив ВВС, що 4-річний син актриси бачив, як його мати "зникла під водою".

Пошуки ускладнювалися тим, що в озері багато водоростей, які приховали місце, де було її тіло.

Ная Рівера - американська актриса, співачка, фотомодель, телеведуча, письменниця. Найбільш відома за роллю Сантани Лопес в телесеріалі «Хор» (2009-2015), за яку вона отримала безліч нагород і номінацій на різні премії.