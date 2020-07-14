Зірку серіалу "Хор" Наю Ріверу знайшли мертвою в озері

Пошукова операція тривала майже тиждень. Зрештою у понеділок рятувальники, які працювали з підводними локаторами, знайшли в озері тіло, яке пізніше ідентифікували як тіло 33-річної актриси.
"З урахуванням місця, в якому виявили тіло, його стану і фізичних характеристик, знайденого одягу, а також беручи до уваги, що в цьому районі не було повідомлень про зникнення інших людей, - ми впевнені, що знайдене тіло належить Наї Рівері", - сказав шериф округу Вентура Білл Аюб.
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Ill love you forever, Ill like you for always, as long as Im living, my baby youll be. Happy birthday Josey! Love Mommy
Поліція припускає, що катер, який орендували для прогулянки зірка серіалу "Хор" з 4-річним сином Джозі, віднесло течією. Ная Рівера врятувала малюка, повернувши його на судно, але не мала достатньо енергії, щоб врятуватися сама. Справа в тому, що в озері Піру після обіду часто з'являються потужні підводні течії, які могли спричинити нещасний випадок.
Ная Рівера зникла 8 липня, в той день вона взяла в оренду човен і вирушила разом з сином на прогулянку по озеру Піру на північний захід від Лос-Анжелеса. Через три години після початку прогулянки її чотирирічного сина знайшли люди, які були на іншому човні. Він спав, і на ньому був рятувальний жилет.
Як розповів син загиблої, вони з мамою вирішили покупатися в озері, та хлопчик повернувся до човна, а його мама – ні. Шериф округу Вентура припустив, що це був нещасний випадок. І Ная Рівера встигла заштовхнути малюка назад у човен, аби врятувати його, та самій не вистачило сил, аби врятуватися.
Офіційний представник місцевої поліції Кевін Донохью повідомив ВВС, що 4-річний син актриси бачив, як його мати "зникла під водою".
Пошуки ускладнювалися тим, що в озері багато водоростей, які приховали місце, де було її тіло.
Ная Рівера - американська актриса, співачка, фотомодель, телеведуча, письменниця. Найбільш відома за роллю Сантани Лопес в телесеріалі «Хор» (2009-2015), за яку вона отримала безліч нагород і номінацій на різні премії.