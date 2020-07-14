Невже народила? Вікторія Булітко приголомшила фото з пологового будинку

Актриса і зірка "Дизель Шоу" наробила шуму в мережі новим кадром. Холоста Вікторія Булітко постала з новонародженим малюком на руках поблизу пологового будинку. Навіть зіркові колеги не скупилися на привітання, але знаменитість стала мамою тільки за сценарієм комедійного серіалу.

"Ну, нарешті-то", - написала Вікторія в публікації з фотографіями з нібито виписки з пологового будинку.

Фоловерів Вікторії, які не в курсі, що вона грає в комедійному серіалі, який з 2019 року виходить на каналі ICTV, побачивши фотографію, порахували, що Вікторія, якій приписували роман з її партнером по "Танцях з зірками" Дмитром Дікусаром, давно заміжня і, нарешті , стала мамою.

Переглянути цей допис в Instagram Ну, наконец-то)) Допис, поширений Виктория Булитко (@bulitka) 12 Лип 2020 р. о 2:33 PDT

Як пояснили знавці творчості Булітко, на фото перші кадри з нового сезону комедійного серіалу "Вижити за всяку ціну". А чоловік на фото - її партнер по зйомках актор Олександр Бережок. У першому сезоні за сюжетом Віка і Саша чоловік і дружина. У них все чудово, вони тільки що доробили ремонт у новій квартирі. Але раптово до них приїжджає мама Віки, теща Саші, роль якої виконує актриса Віталіна Біблів.

Нагадаємо, в 2019 році 37-річна Вікторія Булітко посіла третє місце в сьомому сезоні популярного шоу Танці з зірками. Її партнером по паркету був танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар.