Ведучий популярного шоу "Руйнівники міфів", Грант Імахара помер на 50 році життя

Співведучий Імахари Адам Севідж написав у своєму Twitter, що буде сумувати за своїм другом.

"Я був частиною двох великих сімей з Грантом Імахарою протягом останніх 22 років. Грант був справді блискучим інженером, художником і виконавцем", - підкреслив Севідж.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

