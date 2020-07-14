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Ведучий популярного шоу "Руйнівники міфів", Грант Імахара помер на 50 році життя

Ведучий популярного шоу "Руйнівники міфів", Грант Імахара помер на 50 році життя
13:05 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Талановитий інженер і ведучий популярного телепроекту помер на 50 році життя. У нього була аневризма головного мозку.

Співведучий Імахари Адам Севідж написав у своєму Twitter, що буде сумувати за своїм другом.

"Я був частиною двох великих сімей з Грантом Імахарою протягом останніх 22 років. Грант був справді блискучим інженером, художником і виконавцем", - підкреслив Севідж.

 

Імахара був співведучим знаменитого телешоу з 2005 по 2014 рік. Він спеціалізувався на створенні різної електроніки та роботів для експериментів.

Він почав свою кар'єру в одному з підрозділів Lucasfilm на посаді інженера по ліцензуванню. Потім працював в компанії Industrial Light and Magic, де відповідав за візуальні ефекти в фільмах "Загублений світ: парк юрського періоду", "Зоряні війни", "Термінатор 3: Повстання машин", "Матриця: Перезавантаження", "Матриця: Революція".

Його найсвіжіша робота - Малюк Йода з серіалу "Мандалорець", який викликав захоплення у шанувальників Всесвіту Зоряних воєн. Саме Імахара займався пожвавленням цього персонажа.

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Науково-популярне телешоу "Руйнівники легенд" в 2003-2016 роках виходило на телеканалі Discovery. У програмах провідні перевіряли різні міські міфи, легенди, чутки з інтернету і поширених помилок.

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Грант Імахара, Руйнівники міфів.

Автор:

Телеграф
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