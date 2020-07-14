Ксенія Мішина про зйомки у проєкті "Холостячка": "Вперше перед камерами я не стану грати"

Українська акторка вже восени з'явиться на екранах у ролі головної героїні проєкту "Холостячка". Ксенія Мішина зізналася, що наважилася будувати свої стосунки під прицілом камер, адже вірить, що кохання можна знайти й на реаліті-шоу. Вона запевняє, що не буде грати й залишатиметься щирою.

Переможниця "Танців з зірками" має неабиякий досвід роботи перед камерами. Проте участь у проєкті "Холостячка" стала для Ксенії Мішиної справжнім викликом. На особистій сторінці в інстаграмі вона зізналася, що хвилюється перед стартом романтичного шоу, проте налаштована зустріти кохання всього свого життя саме там.

Акторка наголосила, що безліч подружніх пар формуються на знімальному майданчику, що яскраво доводить український шоу-бізнес. Кохання знаходять й в офісах, клубах, під час подорожей, тому реаліті-шоу – чудова нагода побудувати щасливі стосунки.

Ксенія Мішина попри скептичне ставлення багатьох шанувальників запевняє, що буде справжньою та відвертою, адже проєкт "Холостячка" з'явився у її житті в найбільш вдалий момент. Якщо раніше зірка повністю віддавалася своїй кар'єрі, то тепер готова до нових серйозних стосунків. Як і будь-яка дівчина, вона прагне відчувати турботу та любов коханого чоловіка.

"Вперше перед камерами я не стану грати, я буду щирою і максимально відвертою… Я буду жити цей проєкт. Я сміливо приймаю цей виклик, тому що мені вже дуже хочеться побути слабкою і ніжною", – наголосила Ксенія Мішина.