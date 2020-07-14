Ксенія Мішина про зйомки у проєкті "Холостячка": "Вперше перед камерами я не стану грати"

Переможниця "Танців з зірками" має неабиякий досвід роботи перед камерами. Проте участь у проєкті "Холостячка" стала для Ксенії Мішиної справжнім викликом. На особистій сторінці в інстаграмі вона зізналася, що хвилюється перед стартом романтичного шоу, проте налаштована зустріти кохання всього свого життя саме там.
Акторка наголосила, що безліч подружніх пар формуються на знімальному майданчику, що яскраво доводить український шоу-бізнес. Кохання знаходять й в офісах, клубах, під час подорожей, тому реаліті-шоу – чудова нагода побудувати щасливі стосунки.
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Холостячка⠀ Чем ближе к старту проект, тем волнительнее мне становится. Знаю, часть из вас настроены скептически. Но я чувствую совсем иное... Знаете, как часто бывает, что партнеры по съемочной площадке становятся партнерами по жизни? Почему считается, что встретить свою любовь в офисе, в клубе, в путешествии - нормально, а на романтическом реалити нереально? А я верю! Я верю в то, что свою любовь можно встретить в любую секунду, в самом необычном месте. Я не живу ожиданием, стараюсь любить каждую минуту моей жизни и искренне верю в то, что если ко мне приходит такая возможность, я должна ее использовать. ⠀ Я знаю, что там, за поворотом нового проекта, не только телекамеры и привычный свет софитов, там еще будут люди. Люди, со своими живыми историями, ценностями, мечтами и страхами. Живые, настоящие, разные, но объединённые смелостью показать себя и свои чувства на всю страну. ⠀ И я хочу увидеть их. Раньше я больше смотрела на себя, мне было важно получать, но как только я осознала, что готова посмотреть на мужчину, проект сам меня нашел. Так что, кто его знает?! Конечно, для меня это тоже вызов со всех сторон, но я его принимаю. Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду искренней и открытой, потому что не вижу иного смысла идти в такое приключение. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной! ⠀ Знаю никто, кроме меня не поймет, какой человек мне нужен, это решение только мое и моих внутренних ощущений. Но все же : какого мужчину вы видите рядом со мной? Поделитесь своими мыслями⠀ Фотограф: @mariya.bulannaya Стилист: @miraonstyle MUAH: @santa_smolina
Ксенія Мішина попри скептичне ставлення багатьох шанувальників запевняє, що буде справжньою та відвертою, адже проєкт "Холостячка" з'явився у її житті в найбільш вдалий момент. Якщо раніше зірка повністю віддавалася своїй кар'єрі, то тепер готова до нових серйозних стосунків. Як і будь-яка дівчина, вона прагне відчувати турботу та любов коханого чоловіка.
"Вперше перед камерами я не стану грати, я буду щирою і максимально відвертою… Я буду жити цей проєкт. Я сміливо приймаю цей виклик, тому що мені вже дуже хочеться побути слабкою і ніжною", – наголосила Ксенія Мішина.