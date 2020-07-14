Ольга Фреймут пояснила, як поводиться жінка з манерами

Цього разу вона вирішила розповісти, як поводяться жінки з гарними манерами та навела приклади реальних життєвих ситуацій. Особистий профіль Олі Фреймут в інстаграмі давно перетворився на добірку порадсучасного етикету. Зірка відверто ділиться з шанувальницями, як поводитися за столом та що одягати для офіційних зустрічей чи побачень. Новий допис вона присвятила гарним манерам, які притаманні справжнім пані.
Як поводиться жінка з манерами? Не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою Оля Фреймут переконана, що підкорювати серця коханих та робити перші романтичні кроки у стосунках повинні чоловіки. Жінки сміливо можуть кокетувати з залицяльниками, проте їм не варто демонструвати свої почуття першими.
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Панна з манерами ніколи: ⠀ 1. Не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою. Але вона легка, мов батист, радісна співрозмовниця та кокетунка. Панна не приймає запрошення на побаченння зі сьогодні на завтра. У неї вечір зайнятий, хоча насправді вона залишиться вдома і читатиме. ⠀ 2. Не шкодує доброго слова. Вона запитає продавчиню фруктів біля дому, чи їй не спекотно. І звернеться до неї по імені. Вона не буде берегти найкращу посмішку для дирекції, бо начальству треба подобатися. Їй не шкода посміхатися всім однаково. ⠀ 3.Не називає вбиральню туалетом, а спіднє трусами. Вона знає синоніми до слова «поміркованість» а також розуміє, що «кулінарія» наголошується на «А». ⠀ 4. Не показує невпевненість. Замість фрази «чи можу я попросити дозволу показати мені он той очіпок», або «вибачте будь ласка, але я б хотіла пересісти подалі від сонця», панна чітко формулює свої бажання: «дайте, будь ласка, очіпок» та «я пересяду, бо сонце надто палюче». ⠀ 5. Рівно тримає спинку, навіть якщо життєві клопоти буревієм зносять з ніг. @contemporary_manners @snowdrop_publishing @maxmara_ukraine
Ведуча радить не приймати запрошення на побачення з сьогодні на завтра, адже у справжньої пані вечір вже зайнятий. На думку зірки, пані не берегтиме посмішки для дирекції, а буде однаково люб'язною до начальства та продавчині фруктів, адже їй не шкода посміхатися всім. Не називає вбиральню туалетом, а спіднє –трусами.
Ольга Фреймут переконана, що жінки з манерами повинні бути грамотними, освіченими та тактовними під час розмови. Вони засвідчують про свій інтелект культурою мови.
Ведуча запевняє, що пані чітко формулюють свої бажання. Замість фрази "Чи можу я попросити дозволу показати мені он той очіпок" та "Вибачте, будь ласка, але я б хотіла пересісти подалі від сонця", вони кажуть "Дайте, будь ласка, очіпок" і "Я пересяду, бо сонце надто палюче".
Справжня панна рівно тримає спинку Оля Фреймут зауважила, що цього правила слід дотримуватися, "навіть якщо життєві клопоти буревієм зносять з ніг".