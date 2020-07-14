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Ольга Фреймут пояснила, як поводиться жінка з манерами

Ольга Фреймут пояснила, як поводиться жінка з манерами
14:08 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Іnstagram
Українська телеведуча Оля Фреймут давно завоювала звання зіркової експертки з етикету, а до її порад прислухаються тисячі прихильниць.

 Цього разу вона вирішила розповісти, як поводяться жінки з гарними манерами та навела приклади реальних життєвих ситуацій. Особистий профіль Олі Фреймут в інстаграмі давно перетворився на добірку порадсучасного етикету. Зірка відверто ділиться з шанувальницями, як поводитися за столом та що одягати для офіційних зустрічей чи побачень. Новий допис вона присвятила гарним манерам, які притаманні справжнім пані.

Як поводиться жінка з манерами? Не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою Оля Фреймут переконана, що підкорювати серця коханих та робити перші романтичні кроки у стосунках повинні чоловіки. Жінки сміливо можуть кокетувати з залицяльниками, проте їм не варто демонструвати свої почуття першими.

 
 
 
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Панна з манерами ніколи: ⠀ 1. Не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою. Але вона легка, мов батист, радісна співрозмовниця та кокетунка. Панна не приймає запрошення на побаченння зі сьогодні на завтра. У неї вечір зайнятий, хоча насправді вона залишиться вдома і читатиме. ⠀ 2. Не шкодує доброго слова. Вона запитає продавчиню фруктів біля дому, чи їй не спекотно. І звернеться до неї по імені. Вона не буде берегти найкращу посмішку для дирекції, бо начальству треба подобатися. Їй не шкода посміхатися всім однаково. ⠀ 3.Не називає вбиральню туалетом, а спіднє трусами. Вона знає синоніми до слова «поміркованість» а також розуміє, що «кулінарія» наголошується на «А». ⠀ 4. Не показує невпевненість. Замість фрази «чи можу я попросити дозволу показати мені он той очіпок», або «вибачте будь ласка, але я б хотіла пересісти подалі від сонця», панна чітко формулює свої бажання: «дайте, будь ласка, очіпок» та «я пересяду, бо сонце надто палюче». ⠀ 5. Рівно тримає спинку, навіть якщо життєві клопоти буревієм зносять з ніг. @contemporary_manners @snowdrop_publishing @maxmara_ukraine

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

 

Ведуча радить не приймати запрошення на побачення з сьогодні на завтра, адже у справжньої пані вечір вже зайнятий.  На думку зірки, пані не берегтиме посмішки для дирекції, а буде однаково люб'язною до начальства та продавчині фруктів, адже їй не шкода посміхатися всім. Не називає вбиральню туалетом, а спіднє –трусами.

Ольга Фреймут переконана, що жінки з манерами повинні бути грамотними, освіченими та тактовними під час розмови. Вони засвідчують про свій інтелект культурою мови. 

Ведуча запевняє, що пані чітко формулюють свої бажання. Замість фрази "Чи можу я попросити дозволу показати мені он той очіпок" та "Вибачте, будь ласка, але я б хотіла пересісти подалі від сонця", вони кажуть "Дайте, будь ласка, очіпок" і "Я пересяду, бо сонце надто палюче".

Кейт Миддлтон показала, как правильно носить платье "в горох" (Фото)

Справжня панна рівно тримає спинку Оля Фреймут зауважила, що цього правила слід дотримуватися, "навіть якщо життєві клопоти буревієм зносять з ніг". 

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Ольга Фреймут.

Автор:

Телеграф
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