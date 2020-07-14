Помер репер Murda Killa

Московський хіп-хоп-виконавець Максим Решетніков, відомий під псевдонімом Murda Killa, помер у віці 27 років. Про це повідомляє Lenta.ru.

Інформація про це з'явилася в офіційній групі артиста в мережі "ВКонтакте" без вказівки причин смерті музиканта.

Смерть Murda Killa підтверджують в соціальних мережах колеги і друзі покійного. Про подробиці смерті музиканта в Twitter розповів блогер Саша Кінь. За його словами, Решетніков не виходив на зв'язок два дні, і тому він з приятелем поїхав до квартири репера «здогадуючись, що їх чекає». Блогер не прокоментував причини смерті Решетнікова.

Murda Killa випустив EP Murderland в 2016 році, а два роки по тому вийшов його дебютний студійний альбом Brokestar, в записі якого також брали участь такі артисти, як Овсянкін, Horus і Booker.