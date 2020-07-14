Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з 16-ю річницею весілля

На своїй офіційній сторінці Instagram Андрій Шевченко поділився фото з дружиною, моделлю Крістен Пазік. Вони святкують річницю весілля.

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко привітав свою дружину - американську модель Крістен Пазік з 16-ою річницею з дня весілля.

«З 16-ю річницею», - підписав він архівне фото, зроблене, ймовірно, в перші роки після весілля.

Переглянути цей допис в Instagram Happy 16th Anniversary Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 14 Лип 2020 р. о 3:04 PDT

З тих пір родина 43-річного Андрія Шевченка та 41-річної Крістен Пазік значно зросла. Пара виховує чотирьох синів 15-річного Джордана, 13-річного Крістіана, 7-річного Олександра та 6-річного Райдера-Габріеля. Андрію Шевченку є з ким у вихідні пограти в футбол і кому передати свою майстерність і знання.

На своїх акаунтах в Instagram і Шевченко, і Пазік часто діляться фото з дітьми.