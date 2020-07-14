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Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з 16-ю річницею весілля

Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з 16-ю річницею весілля
15:50 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
На своїй офіційній сторінці Instagram Андрій Шевченко поділився фото з дружиною, моделлю Крістен Пазік. Вони святкують річницю весілля.

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко привітав свою дружину - американську модель Крістен Пазік з 16-ою річницею з дня весілля.

«З 16-ю річницею», - підписав він архівне фото, зроблене, ймовірно, в перші роки після весілля.

 
 
 
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Happy 16th Anniversary

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

З тих пір родина 43-річного Андрія Шевченка та 41-річної Крістен Пазік значно зросла. Пара виховує чотирьох синів 15-річного Джордана, 13-річного Крістіана, 7-річного Олександра та 6-річного Райдера-Габріеля. Андрію Шевченку є з ким у вихідні пограти в футбол і кому передати свою майстерність і знання.

Шевченко офіційно подовжив контракт зі збірною України

На своїх акаунтах в Instagram і Шевченко, і Пазік часто діляться фото з дітьми.

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Все по темі:

Кристен Пазик, Андрій Шевченко.

Автор:

Телеграф
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