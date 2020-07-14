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Зоя Буряк зізналася, що шкодує про зроблений в молодості аборт

Зоя Буряк зізналася, що шкодує про зроблений в молодості аборт
16:02 Сьогодні Телеграф twitter
Акторка стала героїнею нового випуску програми «Доля людини».

53-річна акторка театру і кіно Зоя Буряк відома глядачеві за численними мелодраматичними ролями.  Творча кар'єра зірки вітчизняного кінематографу почалася зі знаменитого фільму «Холодне літо п'ятдесят третього». 21-річна на той момент Зоя знімалася з такими культовими акторами, як Анатолій Папанов, Ніна Усатова та Олександр Зав'ялов. В кіно та театрі Зоя Буряк зазвичай грає простих російських жінок, частіше матерів або  дружин. При цьому про своє особисте життя акторка вважає за краще не поширюватися.

Вийняток Зоя Буряк зробила для Бориса Корчевнікова. Арторка розповіла ведучому не тільки про свою кар'єру, а й про відносини з чоловіками. За все життя Зоя була заміжня лише один раз. У той час акторка працювала в  театрі на Фонтанці. Там вона звернула увагу на свого колегу Олександра. Акторка зазначила, що її обранець був старшим за неї на кілька років.

Перший і єдиний шлюб Зої Буряк тривав лише п'ять років. За словами акторки, вони з чоловіком виявилися абсолютно «не побутовими» людьми. До того ж Олександр поїхав в інше місто, а сама Буряк залишилася грати театрі. Як зізналася акторка, вона в черговий раз закохалася, та й її чоловік знайшов собі іншу жінку. Зоя іноді згадує життя з Олександром, однак про розлучення з ним говорить абсолютно спокійно. За її словами, на їх відносини також вплинула непроста обстановка 90-х років.

Після розлучення у Зої траплялися романи, але заміж вона не хотіла. Однак був у її житті момент, коли вона могла стати матір'ю. Ім'я свого обранця акторка так і не назвала. Він не був готовий до сім'ї, та й сама Зоя не захотіла залишати дитину, зробивши в результаті аборт. Арторка зізналася, що досі шкодує про свій вчинок. Вона впевнена, що була б хорошою мамою.

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"Таке було. Але це не сталося. Потрібно було прийняти якесь вольове рішення. І довелося це зробити. Батько дитини сказав, що у нього є інші проблеми, які треба вирішувати. Ми обидва не були готові до цього . Тому це не відбулося. Я розцінила його слова як зраду. Він перший вимовив слова, що дитина йому не потрібна. Коли це сталося, чоловік перестав для мене існувати миттєво. Більше ми ніколи не зустрічалися.", - згадала Зоя в студії програми "Долі людини".

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Зоя Буряк.

Автор:

Телеграф
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