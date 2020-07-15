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Каньє Уест зняв свою кандидатуру з президентських виборів США

Каньє Уест зняв свою кандидатуру з президентських виборів США
14:11 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Зарубіжні ЗМІ повідомляють, що Каньє Уест передумав брати участь у виборах президента. Про це розповів один з членів передвиборної компанії артиста Стів Крамер в коментарі New York Magazine.

Знаменитий американський репер Каньє Уест вирішив відмовитися від своїх намірів взяти участь у президентських виборах США.

За його словами, команда Уеста займалася збором підписів. Процес збору підписів був описаний як той, що триває, і Крамер зазначив, що у них була переважна підтримка, щоб "включити його до виборчого бюлетеня". Він додав: "Чи буде хто-небудь голосувати за нього чи ні, залежить від них".

Але незабаром виборча команда репера перестала працювати. "Він вибув", - пояснив Крамер.

Як відомо, в суботу, 4 липня, Каньє Уест повідомив в Твіттері, що балотується на пост президента. Публіка сприйняла це як одне з типових гучних висловлювань репера. Твіттер вибухнув від обговорень. Більшість не вірило в правдивість цієї інформації.

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На цю новину відреагували безліч знаменитостей і політиків. Серед них - Кеті Перрі та Дональд Трамп. Одна з найуспішніших артисток світу не стала приховувати, що це абсолютно безглуздо і на президентських виборах в США 2020 року репера підтримувати не буде. Трамп в свою чергу написав твіт: "Це [стати президентом] йому не буде складно. Корумпований Джо не зробив нічого доброго для чорношкірих".

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США, Президент, Каньє Уест.

Автор:

Телеграф
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