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Міранда Керр знялася в романтичній фотосесії з Еваном Шпігелем

Міранда Керр знялася в романтичній фотосесії з Еваном Шпігелем
16:51 Сьогодні Телеграф nv.ua Іnstagram
Австралійська супермодель і екс-ангел Victoria’s Secret Міранда Керр знялася у фотосесії зі своїм чоловіком-мільярдером— співзасновником Snapchat Еваном Шпігелем.

37-річна зірка і її 30-річний чоловік прикрасили обкладинку свіжого номера журналу WSJ.

На сторінках видання з'явилися романтичні кадри Керр і Шпігеля, які позували в домашній обстановці, а також на задньому дворі свого особняка.

 
 
 
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July cover of @wsjmag out now Thank you @wsj @christinabinkley @danieljacklyons @koraorganics #snapchat

Публикация от Miranda (@mirandakerr)

 

Крім нового фотосету, в свіжому номері WSJ було опубліковано інтерв'ю, в якому Шпігель вперше висловився на тему відносин з екс-чоловіком Міранди, голлівудським актором Орландо Блумом, від якого модель народила сина Флінна в 2011 році.

«Спостерігаючи за Мірандою і Орландо, я розумію, як сильно їх відносини відрізняються від того, що я бачив в дитинстві. Я ні в якому разі не намагаюся замінити Флінну батька, я лише відчуваю себе частиною його команди. Орландо - бажаний і частий гість у нашому домі. Мені подобається це в Міранді. Ласкаво просимо всіх. Це її австралійський підхід», - розповів він.

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Нагадаємо, Міранда Керр і Еван Шпігель одружилися 27 травня 2017 року після дворічного роману. 7 травня 2018 року у пари народився син - Харт Керр Шпігель, якого назвали на честь дідуся Евана, а 7 жовтня 2019 з'явилася на світ їх друга спільна дитина - син Майлз.

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Миранда Керр, Эван Шпигель.

Автор:

Телеграф
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