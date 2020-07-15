Сара Джессіка Паркер продемонструвала літній аутфіт у стилі Керрі Бредшоу

Американська акторка Сара Джессіка Паркер під час прогулянок використовує засоби захисту від коронавірусу.

Вона вирішила замість маски одягати на обличчя хустинку, після чого прихильники почали зазначати, що саме так у сучасних умовах могла б виглядати героїня, яку грала Сара у стрічці "Секс і місто", Керрі Бредшоу. Саме після виходу цього культового серіалу Джессіка здобула неабияку популярність. Її стиль дуже схожий із журналісткою Керрі, у яку перевтілювалася акторка.

Тепер кожен її знімок швидко розлітається мережею, мільйони шанувальників обговорюють черговий аутфіт знаменитості. Днями на особистій сторінці в інстаграмі Сара показала один із варіантів літнього образу.

Сара показала фотографію, яка була зроблена під час прогулянки вуличками Нью-Йорка. Вона одягнула легку білу блузку з мереживом та короткі білі штани. Таке вбрання чудово підійде для повсякденного виходу. Поєднала аутфіт із туфлями-човниками з бантиком на підборах. Доповнила свій образ сумкою через плече із жовтим ременем та великими сонцезахисними окулярами з темними лінзами. Волосся вклала назад.

Незмінним аксесуаром сьогодення для Сари є різнокольорові хустки. Саме ними вона закриває обличчя і таким чином захищає себе від інфікування коронавірусною хворобою. Цього разу хустка мала бежевий колір та білий принт. Користувачі мережі неодноразово зазначали, що саме так виглядала б Керрі Бредшоу, якби серіал знімали у сучасних умовах, адже вона була модницею і мала подібний стиль із Сарою.