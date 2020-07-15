Скачать
Середа, 15.07.2020
Українські військові беруть участь у миротворчих місіях ООН та ОБСЄ
Українські військові беруть участь у миротворчих місіях ООН та ОБСЄ
Окупанти зривають вступ дітей з ОРДЛО в українські виші, Шмигаль доручив розібратись
Окупанти зривають вступ дітей з ОРДЛО в українські виші, Шмигаль доручив розібратись
"Шахтар" У Києві проведе спаринг з "Вересом"
"Шахтар" У Києві проведе спаринг з "Вересом"
У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб
У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб

Меган Маркл звернулась до дівчат-підлітків у відео

Меган Маркл звернулась до дівчат-підлітків у відео
17:44 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Іnstagram
Герцогиня Сассекська рідко з'являється на публіці та в мережі, відколи переїхала у США.

У новому відеоролику дружина принца Гаррі порушила тему розширення прав та можливостей для молоді, тому своїми словами вирішила надихнути юних дівчат-підлітків на боротьбу зі стереотипами та упередженістю.

38-річна жінка звернулась до більше ніж 40 тисяч дівчат по всьому світу в рамках самміту Girl Up Leadership Summit. Окрім Меган Маркл, у ньому взяли участь Гілларі Клінтон, Мішель Обама, Пріянка Чопра та інші.У своїй промові Меган наголосила на таких проблемах у сучасному світі, як розширення прав і можливостей для молоді, а також розповіла про гендерну нерівність, расову несправедливість та кліматичні зміни.

 

Меган звернула увагу і на вплив цифрового середовища на суспільство. "Ваше покоління часто називають цифровими аборигенами, але треба розуміти, що онлайн-світ може і підтримувати, і шкодити. Ми не повинні діяти в ім'я руйнування – потрібно підтримувати один одного. Використовуйте свій голос в мережі, як і поза нею, щоб робити саме це. Ви завжди будете чути негативні висловлювання. Іноді ці голоси здаються занадто голосними. Щоб заглушити їхній шум, використовуйте свої голоси. Тому що так воно і є – це просто шум, а ваші голоси – голоси правди і надії. Вони повинні стати голоснішими", –зазначила Меган. 

Жінка додала, що буде підбадьорувати дівчат і допомагати їм разом із чоловіком, принцом Гаррі та сином Арчі.  Для виступу у мережі Меган Маркл одягнула блакитну сукню та підкреслила обличчя ледь помітним макіяжем. Але особливу увагу привернула зачіска герцогиці Сассекської. За час перебування у Канаді та США волосся Меган помітно відросло, тому випрямлені пасма з проділом посередині голови у кадрі виглядали досить незвично. На новий імідж користувачі соціальних мереж відреагували дуже позитивно. 

Сара Джессіка Паркер продемонструвала літній аутфіт у стилі Керрі Бредшоу

Варто додати, що на зміну іміджу також наважались після карантину і Кейт Міддлтон у Великій Британії. Під час нещодавного візиту в організації Tiny Happy People, Кейт продемонструвала не лише стильний образ з принтом "у горох", а й нову зачіску. Жінка трішки вкоротила довжину волоссята по-іншому його вклала. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Слідчого СБУ знайшли мертвим у Києві
02 У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб
03 Ілон Маск показав дизайн нового заводу Tesla в Німеччині
04 Рада не ухвалила законопроєкт, який дозволяє депутатам брати помічників без освіти
05 На коронавірус у світі захворіли понад 13, 46 мільйона людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Китай погрожує санкціями США
Китай погрожує санкціями США
Від січня фінансування Довженко-Центру поновлено
Від січня фінансування Довженко-Центру поновлено
Ілон Маск показав дизайн нового заводу Tesla в Німеччині
Ілон Маск показав дизайн нового заводу Tesla в Німеччині
Міранда Керр знялася в романтичній фотосесії з Еваном Шпігелем
Міранда Керр знялася в романтичній фотосесії з Еваном Шпігелем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся