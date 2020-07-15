Меган Маркл звернулась до дівчат-підлітків у відео

У новому відеоролику дружина принца Гаррі порушила тему розширення прав та можливостей для молоді, тому своїми словами вирішила надихнути юних дівчат-підлітків на боротьбу зі стереотипами та упередженістю.
38-річна жінка звернулась до більше ніж 40 тисяч дівчат по всьому світу в рамках самміту Girl Up Leadership Summit. Окрім Меган Маркл, у ньому взяли участь Гілларі Клінтон, Мішель Обама, Пріянка Чопра та інші.У своїй промові Меган наголосила на таких проблемах у сучасному світі, як розширення прав і можливостей для молоді, а також розповіла про гендерну нерівність, расову несправедливість та кліматичні зміни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Believing in true equality is not enough — it's going to take more than belief, we have to work for it every day; even when it's hard and even when it makes others feel uneasy. We have to speak up for ourselves and we have to speak out for others who struggle to be heard."
Меган звернула увагу і на вплив цифрового середовища на суспільство. "Ваше покоління часто називають цифровими аборигенами, але треба розуміти, що онлайн-світ може і підтримувати, і шкодити. Ми не повинні діяти в ім'я руйнування – потрібно підтримувати один одного. Використовуйте свій голос в мережі, як і поза нею, щоб робити саме це. Ви завжди будете чути негативні висловлювання. Іноді ці голоси здаються занадто голосними. Щоб заглушити їхній шум, використовуйте свої голоси. Тому що так воно і є – це просто шум, а ваші голоси – голоси правди і надії. Вони повинні стати голоснішими", –зазначила Меган.
Жінка додала, що буде підбадьорувати дівчат і допомагати їм разом із чоловіком, принцом Гаррі та сином Арчі. Для виступу у мережі Меган Маркл одягнула блакитну сукню та підкреслила обличчя ледь помітним макіяжем. Але особливу увагу привернула зачіска герцогиці Сассекської. За час перебування у Канаді та США волосся Меган помітно відросло, тому випрямлені пасма з проділом посередині голови у кадрі виглядали досить незвично. На новий імідж користувачі соціальних мереж відреагували дуже позитивно.
Варто додати, що на зміну іміджу також наважались після карантину і Кейт Міддлтон у Великій Британії. Під час нещодавного візиту в організації Tiny Happy People, Кейт продемонструвала не лише стильний образ з принтом "у горох", а й нову зачіску. Жінка трішки вкоротила довжину волоссята по-іншому його вклала.