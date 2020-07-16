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Прем’єрка Данії вийшла заміж із третьої спроби

Прем’єрка Данії вийшла заміж із третьої спроби
12:16 Сьогодні Телеграф
Прем'єр-містерка Данії з третьої спроби взяла шлюб із кінорежисером Бо Тенгбергом. Святкову одію переносили двічі через політичні питання. Про це повідомляє Daily Mail.

"Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вийшла заміж за режисера у церкві Маглебі, що на данському острові Зеландія, де пара проводила свою відпустку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, 42-річна Фредеріксен обмінялася обручками з 55-річним Бо Тенгбергом після того як свято було перенесе вже двічі.

Так, минулого червня весілля було перенесене через дострокові парламентські вибори, в результаті яких Фредеріксен стала прем’єр-міністром Данії.

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Цього ж року весілля було заплановане на 18 липня, проте 17-18 липня у Брюсселі відбудеться надзвичайним саміт ЄС, на якому глава данського уряду повинна бути присутня.

Саме тому пара нарешті вирішила зіграти весілля вже на цьому тижні ще до саміту.

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Весілля, Данія.

Автор:

Телеграф
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