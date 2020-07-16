Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження

У Лос-Анджелесі померла популярна американська актриса і танцівниця Галин Горгій. До свого 56-річчя вона не дожила один день.
Горг боролася з онкологічним захворюванням. Недуга поширилась на всі органи, тому врятувати актрису медикам не вдалось.
Наразі родичі акторки підтвердили інформацію про втрату.
"Медики давали невтішний прогноз, але актриса до останнього вірила в краще і боролася за життя".
Галін Горг народилася в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
Зніматися в кіно вона почала ще на початку 80-х. З того часу актриса зіграла десятки ролей, при цьому кілька епізодичних в популярних проектах, які і принесли їй впізнаваність.
Галін Горг була американською актрисою та танцюристкою, найвідомішими її фільмами були:
- "Рокбокоп 2"
- "Твін Пікс"
- "На гребені хвилі"
- "Принц з Беверлі-Гіллс"
- "Ксена: Принцеса-воїн"
- "Америка-3000"
- "Ніч страшного суду"
- "Принцеса на Різдво" та ін