Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження

У Лос-Анджелесі померла популярна американська актриса і танцівниця Галин Горгій. До свого 56-річчя вона не дожила один день. Горг боролася з онкологічним захворюванням. Недуга поширилась на всі органи, тому врятувати актрису медикам не вдалось. Наразі родичі акторки підтвердили інформацію про втрату. "Медики давали невтішний прогноз, але актриса до останнього вірила в краще і боролася за життя".

Галін Горг народилася в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Зніматися в кіно вона почала ще на початку 80-х. З того часу актриса зіграла десятки ролей, при цьому кілька епізодичних в популярних проектах, які і принесли їй впізнаваність.

Галін Горг була американською актрисою та танцюристкою, найвідомішими її фільмами були: