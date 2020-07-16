Скачать
Четвер, 16.07.2020
Кирило Шевченко став новим головою НБУ
Кирило Шевченко став новим головою НБУ
Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали
Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали
Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році
Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році
Журналісти з’ясували, як хакери зламали акаунт Ілона Маска
Журналісти з’ясували, як хакери зламали акаунт Ілона Маска

Вагітна Джіджі Хадід вперше показала округлий животик (Відео)

Вагітна Джіджі Хадід вперше показала округлий животик (Відео)
15:00 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Американська супермодель палестинського походження Джіджі Хадід, яка чекає дитину від співака Зейна Маліка, показала вагітний живіт під час прямого ефіру. Скріншоти публікують фан-акаунти зірки в Instagram. 25-річна супермодель провела трансляцію на своїй сторінці і відповіла на запитання передплатників про вагітність. На розміщених кадрах вона зображена з розпущеним волоссям в зеленій сорочці в білу клітинку. Хадід розстебнула її і повернулася боком до камери, демонструючи кругленький живіт.

Сама Хадід зазначила, що вважає за краще носити вільний одяг і відчуває себе абсолютно інакше, ніж до вагітності. Вона подякувала шанувальникам за підтримку і пообіцяла в майбутньому більше розповісти про свою вагітність.

"Хтось говорив на минулих ефірах:" Ой ти не виглядаєш вагітною". Так що, ось мій животик, він на місці. Я люблю вас, хлопці, і ціную ваші позитивні повідомлення. Мені просто потрібен час. І ви рано чи пізно все побачите. Я не поспішаю ділитися подробицями, просто поки хочу насолодитися моментом ", - розповіла Джіджі.

Модель перебуває на останніх місяцях вагітності, тому сім'я Хадід вже готується до довгоочікуваних пологів. Для матері Джіджі Йоланди внук або внучка буде першим, адже ні донька Белла, ні син Анвар ще не створили свої сім'ї.

Перші чутки про її вагітність з'явились у день народження зірки, яке відбулось 23 квітня. Саме тоді близьке оточення дівчини повідомило американським ЗМІ, що вона перебуває на 20 тижні вагітності.

Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження

Додамо, що бойфренд моделі колишній соліст гурту One Direction Зейн Малік. З грудня 2019 року Хадід зустрічається із Зейном Маліком; вони сходилися і розлучалися кілька разів, починаючи з кінця 2015 року. 30 квітня 2020 року стало відомо, що пара чекає появи свого первістка.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Джиджи Хадид.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах
02 Хто такий Кирило Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
03 Простежується зниження світових цін на нафту
04 Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
05 Через халатність лікаря харківська лікарня витратила майже 3 млн на неіснуючі фотоальбоми
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
Поліція розслідує розтрату 60 млн грн &quot;кіотських&quot; грошей на університет Шевченка
Поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся