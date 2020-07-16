Вагітна Джіджі Хадід вперше показала округлий животик (Відео)

Американська супермодель палестинського походження Джіджі Хадід, яка чекає дитину від співака Зейна Маліка, показала вагітний живіт під час прямого ефіру. Скріншоти публікують фан-акаунти зірки в Instagram. 25-річна супермодель провела трансляцію на своїй сторінці і відповіла на запитання передплатників про вагітність. На розміщених кадрах вона зображена з розпущеним волоссям в зеленій сорочці в білу клітинку. Хадід розстебнула її і повернулася боком до камери, демонструючи кругленький живіт.

Сама Хадід зазначила, що вважає за краще носити вільний одяг і відчуває себе абсолютно інакше, ніж до вагітності. Вона подякувала шанувальникам за підтримку і пообіцяла в майбутньому більше розповісти про свою вагітність.

"Хтось говорив на минулих ефірах:" Ой ти не виглядаєш вагітною". Так що, ось мій животик, він на місці. Я люблю вас, хлопці, і ціную ваші позитивні повідомлення. Мені просто потрібен час. І ви рано чи пізно все побачите. Я не поспішаю ділитися подробицями, просто поки хочу насолодитися моментом ", - розповіла Джіджі.

Модель перебуває на останніх місяцях вагітності, тому сім'я Хадід вже готується до довгоочікуваних пологів. Для матері Джіджі Йоланди внук або внучка буде першим, адже ні донька Белла, ні син Анвар ще не створили свої сім'ї.

Перші чутки про її вагітність з'явились у день народження зірки, яке відбулось 23 квітня. Саме тоді близьке оточення дівчини повідомило американським ЗМІ, що вона перебуває на 20 тижні вагітності.

Додамо, що бойфренд моделі колишній соліст гурту One Direction Зейн Малік. З грудня 2019 року Хадід зустрічається із Зейном Маліком; вони сходилися і розлучалися кілька разів, починаючи з кінця 2015 року. 30 квітня 2020 року стало відомо, що пара чекає появи свого первістка.