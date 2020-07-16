Скачать
Четвер, 16.07.2020
Кирило Шевченко став новим головою НБУ
Кирило Шевченко став новим головою НБУ
Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали
Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали
Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році
Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році
Журналісти з’ясували, як хакери зламали акаунт Ілона Маска
Журналісти з’ясували, як хакери зламали акаунт Ілона Маска

У Ігоря Завадського діагностували 4-ту стадію СНІДу

У Ігоря Завадського діагностували 4-ту стадію СНІДу
16:40 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Facebook
Скандальний акордеоніст, заслужений артист України Ігор Завадський, якого раніше звинувачували в насильстві й педофілії, хворий на четверту стадію СНІДу. Так, за словами музиканта, він уже приблизно тиждень перебуває в реанімації.

Про це Завадський написав на особистій сторінці у Фейсбук, попросивши про фінансову підтримку. Після всіх необхідних обстежень лікарі озвучили діагноз - СНІД.

"Я був у в'язниці. При надходженні брали тест на ВІЛ, двічі у кожного. І єдиний варіант, що випадково або спеціально мені ввели ВІЛ в СІЗО".

Лікарі почали лікування Завадського.

"Сім крапельниць на день з найсильнішим антибіотиками, купа таблеток і процедур. Вставати не можу взагалі. Навіть лежати тільки на спині виходить", - продовжив він. При цьому музикант уточнив, що цієї весни схуд на 10 кг.

Акордеоніст Ігор Завадський був засуджений Подільським райсудом Києва на 13 років позбавлення волі в липні 2013 року. Його адміністратор Андрій Бригида отримав 7 років в'язниці, а водій Андрій Бойко – 3 роки обмеження волі.

20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував вирок Ігорю Завадському і направив справу до суду першої інстанції. 13 червня 2016 року Подільський районний суд Києва звільнив Завадського на поруки.

Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження

За роки кар'єри музикант та педагог Ігор Завадський став переможцем щонайменше кількох міжнародних конкурсів і першим українським акордеоністом у Книзі рекордів України, куди був внесений як єдиний володар трьох "Золотих лір" (головних призів міжнародних конкурсів акордеоністів). 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Игорь Завадский, СНІД, Акардеоніст.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах
02 Хто такий Кирило Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
03 Простежується зниження світових цін на нафту
04 Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
05 Через халатність лікаря харківська лікарня витратила майже 3 млн на неіснуючі фотоальбоми
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
Поліція розслідує розтрату 60 млн грн &quot;кіотських&quot; грошей на університет Шевченка
Поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся