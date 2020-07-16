У Ігоря Завадського діагностували 4-ту стадію СНІДу

Скандальний акордеоніст, заслужений артист України Ігор Завадський, якого раніше звинувачували в насильстві й педофілії, хворий на четверту стадію СНІДу. Так, за словами музиканта, він уже приблизно тиждень перебуває в реанімації.

Про це Завадський написав на особистій сторінці у Фейсбук, попросивши про фінансову підтримку. Після всіх необхідних обстежень лікарі озвучили діагноз - СНІД.

"Я був у в'язниці. При надходженні брали тест на ВІЛ, двічі у кожного. І єдиний варіант, що випадково або спеціально мені ввели ВІЛ в СІЗО".

Лікарі почали лікування Завадського.

"Сім крапельниць на день з найсильнішим антибіотиками, купа таблеток і процедур. Вставати не можу взагалі. Навіть лежати тільки на спині виходить", - продовжив він. При цьому музикант уточнив, що цієї весни схуд на 10 кг.

Акордеоніст Ігор Завадський був засуджений Подільським райсудом Києва на 13 років позбавлення волі в липні 2013 року. Його адміністратор Андрій Бригида отримав 7 років в'язниці, а водій Андрій Бойко – 3 роки обмеження волі.

20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував вирок Ігорю Завадському і направив справу до суду першої інстанції. 13 червня 2016 року Подільський районний суд Києва звільнив Завадського на поруки.

За роки кар'єри музикант та педагог Ігор Завадський став переможцем щонайменше кількох міжнародних конкурсів і першим українським акордеоністом у Книзі рекордів України, куди був внесений як єдиний володар трьох "Золотих лір" (головних призів міжнародних конкурсів акордеоністів).