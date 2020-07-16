Мільйон доларів за допис в Instagram: Двейн Джонсон найбагатша зірка в мережі

Сервіс Hopper HQ, який на основі SEO-аналізу щорічно показує, скільки коштує реклама в найпопулярніших зірок мережі, оприлюднив новий рейтинг. Оцінюючи доходи і популярність зірок в соцмережі, сервіс також враховував кількість фоловерів, залученість аудиторії і частоту публікацій.
Знаменитості рідко роблять у своїх профілях рекламні публікації, адже ціна за них може бути надзвичайно великою, і їх можуть собі дозволити лише найпрестижніші бренди.
Найбільше за одну рекламну публікацію в мережі платять американському актору Двейну Джонсону – 1 мільйон 15 тисяч доларів. На його сторінку підписані 190 мільйонів користувачів, що є одним з найбільших показників в даній мережі, тому і ціна за рекламу є цілком виправданою. У 2019 році чоловік перебував аж на 6 місці у рейтингу багатіїв інстаграму – тоді він заробляв 650 тисяч доларів за рекламний допис.
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Минулорічна "королева рейтингу" – блогерка Кайлі Дженнер цьогоріч змістила позицію на одну сходинку нижче. Якщо раніше вона брала за рекламу 1 мільйон доларів Кайлі Дженнер стала найбагатшою зіркою в Instagram , то у 2020 році її вартісь стала дещо меншою – 986 тисяч доларів. На її інстаграм-сторінку підписані 185 мільйонів користувачів.
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Трійку лідерів у рейтингу найбагатших зірок в інстаграмі закріпив відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду. Він щороку займає одні з перших позицій за заробітком в інстаграмі, у рейтингу Forbes та інших престижних списках. Один рекламний допис у спортсмена коштує 889 тисяч доларів. На його акаунт підписані 230 мільйонів користівачівю Минулоріч одна рекламна публікація Роналду коштувала 750 тисяч доларів.
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До списку також увійшли:
Кім Кардашян (179 мільйонів підписників) – 858 тисяч доларів;
Аріана Гранде (194 мільйони підписників) – 853 тисячі доларів;
Селена Гомес (183 мільйони підписників) – 848 тисяч доларів;
Бейонсе (150 мільйонів підписників) – 770 тисяч доларів;
Джастін Бібер (141 мільйон підписників) – 747 тисяч доларів;
Тейлор Свіфт (136 мільйонів підписників) – 722 тисячі доларів;
Неймар (139 мільйонів підписників) – 704 тисячі доларів.