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Мільйон доларів за допис в Instagram: Двейн Джонсон найбагатша зірка в мережі

Мільйон доларів за допис в Instagram: Двейн Джонсон найбагатша зірка в мережі
18:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Американський актор та реслер Двейн Джонсон ("Скеля") став найбагатшою зіркою в мережі Instagram. Чоловік може заробити за одну рекламну публікацію більше мільйона доларів. У рейтинг багатіїв-блогерів також увійшли сестри Кардашян-Дженнер, знамениті виконавці та спортсмени.

Сервіс Hopper HQ, який на основі SEO-аналізу щорічно показує, скільки коштує реклама в найпопулярніших зірок мережі, оприлюднив новий рейтинг. Оцінюючи доходи і популярність зірок в соцмережі, сервіс також враховував кількість фоловерів, залученість аудиторії і частоту публікацій.

Знаменитості рідко роблять у своїх профілях рекламні публікації, адже ціна за них може бути надзвичайно великою, і їх можуть собі дозволити лише найпрестижніші бренди.

Найбільше за одну рекламну публікацію в мережі платять американському актору Двейну Джонсону – 1 мільйон 15 тисяч доларів. На його сторінку підписані 190 мільйонів користувачів, що є одним з найбільших показників в даній мережі, тому і ціна за рекламу є цілком виправданою. У 2019 році чоловік перебував аж на 6 місці у рейтингу багатіїв інстаграму – тоді він заробляв 650 тисяч доларів за рекламний допис.

 
 
 
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Happy 4th. Let’s work. #rage #beinspired

Допис, поширений therock (@therock)

Минулорічна "королева рейтингу" – блогерка Кайлі Дженнер цьогоріч змістила позицію на одну сходинку нижче. Якщо раніше вона брала за рекламу 1 мільйон доларів Кайлі Дженнер стала найбагатшою зіркою в Instagram , то у 2020 році її вартісь стала дещо меншою – 986 тисяч доларів. На її інстаграм-сторінку підписані 185 мільйонів користувачів.

 
 
 
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morning

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Трійку лідерів у рейтингу найбагатших зірок в інстаграмі закріпив відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду. Він щороку займає одні з перших позицій за заробітком в інстаграмі, у рейтингу Forbes та інших престижних списках. Один рекламний допис у спортсмена коштує 889 тисяч доларів. На його акаунт підписані 230 мільйонів користівачівю Минулоріч одна рекламна публікація Роналду коштувала 750 тисяч доларів.

 
 
 
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Enjoying this beautiful sunset #torino

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

До списку також увійшли: 

  1. Кім Кардашян (179 мільйонів підписників) – 858 тисяч доларів;

  2. Аріана Гранде (194 мільйони підписників) – 853 тисячі доларів;

  3. Селена Гомес (183 мільйони підписників) – 848 тисяч доларів;

  4. Бейонсе (150 мільйонів підписників) – 770 тисяч доларів;

  5. Джастін Бібер (141 мільйон підписників) – 747 тисяч доларів;

  6. Тейлор Свіфт (136 мільйонів підписників) – 722 тисячі доларів;

  7. Неймар (139 мільйонів підписників) – 704 тисячі доларів.

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Instagram, Двейн Джонсон.

Автор:

Телеграф
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