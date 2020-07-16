Скачать
Четвер, 16.07.2020
Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали
Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали
Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році
Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році
Зіркові будні: заслужений артист України Юрко Юрченко працює таксистом
Зіркові будні: заслужений артист України Юрко Юрченко працює таксистом

Зіркові будні: заслужений артист України Юрко Юрченко працює таксистом

Зіркові будні: заслужений артист України Юрко Юрченко працює таксистом
19:11 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook
Український співак Юрко Юрченко поскаржився на карантинні реалії. Він зізнався, що через відсутність концертів змушений працювати таксистом зі званням заслужений артист України. Музикант звернувся до Зеленського й назвав продовження обмежень недолугим.

Якщо більшість галузей відновили роботу після послаблення карантинних обмежень, то сфера шоу-бізнесу досі залишається на паузі, адже концерти можуть відбуватися лише без фан-зон, натовпу та в масках. Проте такі умови не влаштовують артистів, які опинилися без роботи. На ситуацію відреагував лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко у фейсбуці.

Музикант написав звернення до Міністерства охорони здоров'я України та президента Володимира Зеленського, у якому закликав скасувати всі карантинні обмеження. Співак зазначив, що рекомендацій МОЗ ніхто не дотримується, а одноразову захисну маску одягають безліч разів. Він також наголосив, що люди навчилися мити руки й тримати соціальну дистанцію, проте це досягнення лише громадян, а не влади. 

Він зауважив, що в країні все працює у звичному режимі, крім концертів. Юрко Юрченко переконаний, що ймовірність заразитися коронавірусом однакова як на концертах, так і в метро, ресторанах і нічних клубах. Проте артисти вже понад 5 місяців сидять вдома без роботи. Аби заробляти на життя, сам співак змушений працювати таксистом. 

"То якого… я, Я, заслужений артист України, працюю вже три місяці таксистом",– написав Юрко Юрченко. 

У коментарях шанувальники поцікавилися, у якій службі таксі працює лідер гурту Yurcash. Музикант не став приховувати й відверто написав, що підробляє в Bolt, Uber та Uklon, тому на нього можуть натрапити всі кияни. На прохання однієї з шанувальниць забрати її з Липок Юрко Юрченко відреагував неоднозначно: "Я не ваш власний водій. Але і таке можливо, але то дуже дорого". 

Мільйон доларів за допис в Instagram: Двейн Джонсон найбагатша зірка в мережі

Загалом, заслуженого артиста України підтримали користувачі мережі. Вони наголосили, що зірок вітчизняного шоу-бізнесу справді шкода, а владу звинуватили у бездіяльності: "Зірки постаріють з тим карантином", "Вони не почують. Їм треба спочатку у вухо з ноги дати, канал прочистити", "Тримайтеся". 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Таксист, Юрко Юрченко, Заслужений артист.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах
02 Хто такий Кирило Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
03 Простежується зниження світових цін на нафту
04 Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
05 В Україні знімають поліцейську комедію "Бурштинові копи"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Жіночі примхи: синоптики прогнозують сильні грози та спеку
Жіночі примхи: синоптики прогнозують сильні грози та спеку
Україна і Гренада підписала безвіз
Україна і Гренада підписала безвіз
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся