"Ми почали вбивати одне одного": зірки шоу Екси розійшлися після п’яти років стосунків

Фіналісти першого сезону реаліті Нового каналу після тривалих відносин вирішили продовжити своє життя порізно.

Хоча за Сашу та Женю вболівали тисячі українців, парі не вдалося перемогти в першому сезоні Ексів. Зате вони отримали найцінніший приз — взаєморозуміння, яке допомогло їм будувати здорові стосунки. Однак недавно учасники реаліті приголомшили фанатів зізнанням — вони розлучилися.

«П'ять років стосунків — це величезний проміжок часу, за який ти вростаєш в людину, починаєш дихати з нею в унісон, — пояснила Женя. — Безумовно, після проекту ми багато переосмислили, багато що змінилося. Але потім, в якийсь момент, все просто зупинилося, ми не надихалися та не надихали, гармонії не було. Повільно почали один одного знищувати, з'їдати, вбивати».

Деякий час пара ще намагалася бути разом. Їм було шкода тих зусиль, які вони витратили на побудову своїх відносин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕВГЕНИЯ БУГАЙ GUNARI (@yevheniia_gunari) 8 Ноя 2019 в 9:35 PST

«Ми звикли один до одного, шкода часу, у нас спільна робота, у нас є Арбуз (спільна собака пари — прим.ред.), Що подумають рідні, — перераховує причини учасниця ексів. — Але "ідеальна картинка" зберігалася трохи більше року після проекту. А потім — все. Чергова тисячна розмова та розуміння, що сил більше немає, і нам пора попрощатися».

Дівчина подякувала колишньому коханому за незабутнє спільне минуле. А ось хлопець про їхній розрив вирішив багато не говорити. Тільки пообіцяв, що їхній творчий тандем, на відміну від особистого, не розпадеться.

«Не дивлячись на те, що ми з Женею закінчили наші стосунки, ми продовжуємо разом творити, — заявив Саша. — Я дуже щасливий, що на моєму життєвому шляху зустрілася ця чудова, добра й талановита людина. Творчість ми не кинемо. Багато ідей, проектів і планів на майбутнє. Ще нас почуєте «.

Нагадаємо, Саша та Женя знайомі ще зі школи, але зустрічатися почали вже дорослими. Одного разу хлопець навіть зробив дівчині пропозицію, але та не дала остаточної відповіді. Між ними було багато сварок і непорозумінь, тому пара вирішила прийти на проект, який допомагає владнати проблеми в стосунках. Після участі в реаліті Екси Саша та Женя не тільки відновили свої стосунки, але й будували спільну музичну кар'єру.