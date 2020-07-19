Принцеса Беатріс зіграла таємне весілля у бабусиній сукні (Фото)

Церемонію відвідали тільки близькі родичі, близько 20 осіб. Серед почесних гостей— бабуся нареченої.

31-річна дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон Беатріс узаконила відносини з 37-річним Едоардо Мапелло Моцці. Онука королеви Єлизавети II та її обранець 17 липня влаштували таємну весільну церемонію в Королівській каплиці Всіх Святих в Віндзорі.

Як повідомляє DailyMail, церемонію відвідали тільки близькі родичі, близько 20 осіб. Серед почесних гостей — бабуся нареченої. Цікаво, що дата збіглася з річницею заручин Єлизавети. Наречена пішла під вінець у сукні бабусі. Єлизавета II позичила онуці вбрання від дизайнера Нормана Хартнелла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 18 Июл 2020 в 2:01 PDT

«Сукня пошита з тафти Peau De Soie відтінку слонової кістки та оброблена атласом. Беатріс вирішила віддати данину поваги своїй бабусі, одягнувши її улюблену сукню», — йдеться в заяві палацу. Принцеса тільки трохи змінила дизайн, додавши пишні рукава. Ліф вбрання інкрустований діамантами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alicia Healey (@theladysmaid) 18 Июл 2020 в 3:06 PDT

Голову нареченої прикрашала діадема королеви Марії. Тіару з діамантами королева Єлизавета одягала на весілля з принцом Філіпом у 1947 році.

Нагадаємо, 17 липня, дружина принца Уельського Камілла Паркер Боулз відзначила свій 73-й день народження. На честь дня народження Камілли, королівський двір представив її новий офіційний портрет.