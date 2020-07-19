Олена Кравець зворушливо привітала своїх двійнят з днем народження

Актриса опублікувала яскраве сімейне фото. Кравець також присвятила дітям зворушливі рядки.

У сім'ї актриси студії Квартал 95 Олени Кравець 19 липня свято — день народження святкують двійнята зірки. Молодшим дітям Олени, Катерині та Івану виповнилося по 4 роки.

На сторінці в Instagram артистка опублікувала фото молодших дітей. Дбайлива мама організувала для іменинників вечірку на природі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Kravets (@lennykravets) 19 Июл 2020 в 3:21 PDT

«Думаю 4 роки тому було так… Ваші ангели-хранителі поцілували вас в чоло та долоньки та здунули на хмарці прямо до нас в руки та серця. Так що ви справжнісінькі подаруночки! З днем народження, мої мавпочки», — підписала кадр 43-річна знаменитість.

Нагадаємо, дочка Кравець відсвяткувала випускний. Маша обрала для свята розкішне вбрання з пишною спідницею.