Олена Кравець зворушливо привітала своїх двійнят з днем народження

У сім'ї актриси студії Квартал 95 Олени Кравець 19 липня свято — день народження святкують двійнята зірки. Молодшим дітям Олени, Катерині та Івану виповнилося по 4 роки.
На сторінці в Instagram артистка опублікувала фото молодших дітей. Дбайлива мама організувала для іменинників вечірку на природі.
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«Думаю 4 роки тому було так… Ваші ангели-хранителі поцілували вас в чоло та долоньки та здунули на хмарці прямо до нас в руки та серця. Так що ви справжнісінькі подаруночки! З днем народження, мої мавпочки», — підписала кадр 43-річна знаменитість.
Нагадаємо, дочка Кравець відсвяткувала випускний. Маша обрала для свята розкішне вбрання з пишною спідницею.