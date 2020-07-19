Тіна Кароль розбурхала мережу образом у брючному костюмі

Народна артистка України полюбляє з'являтися на публіці у вбранні з акцентом на пікантне декольте. Проте вона вміє приголомшувати і строгими образами. Днями Тіна Кароль постала перед телекамерами у стриманому штанному костюмі.

Виконавиця побувала на святковій вечірці з нагоди 15-річчя програми "Світське життя". Зірка не лише виступила на великому концерті, а й похизувалася стильним класичним аутфітом під час спілкування з ведучою Катериною Осадчою. Яскравими фото поділився фан-клуб співачки в інстаграмі.

Образ Тіни Кароль

Перед телекамерами народна улюблениця постала у сірому класичному костюмі, який складався із штанів та піджака. Також вона одягнула бежевий топ, за допомогою якого зробила акцент на декольте. Останнім часом знаменитість надає перевагу аутфітам, які гарно підкреслюють спокусливу фігуру. Зірка поєднала вбрання із бежевими туфлями-човниками на високих підборах.

Розкішне волосся Кароль вклала в бездоганну зачіску. На обличчі артистка зробила фірмовий макіяж із червоною помадою на губах. Вона вкотре довела, що жінка у будь-якому look може виглядати неперевершено. Навіть у такому строгому вбранні Тіна змогла продемонструвати звабливість та жіночність.