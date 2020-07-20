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Злата Огнєвіч замилувала мережу чуттєвим фото з бабусею
Злата Огнєвіч замилувала мережу чуттєвим фото з бабусею

Злата Огнєвіч замилувала мережу чуттєвим фото з бабусею

Злата Огнєвіч замилувала мережу чуттєвим фото з бабусею
18:46 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram zlata.ognevich
Українська співачка провела вікенд у Кривому Розі, куди приїхала навідати свою бабусю з нагоди її дня народження. Злата Огнєвіч показала в мережі фото з 84-річною іменинницею, з якою надзвичайно схожа. Зірка також пригадала курйозні історії з дитинства, які не залишилися без уваги фоловерів.

34-річна співачка Злата Огнєвіч росла в Судаку, що в Криму. Проте дитинство проводила вКривому Розі, куди приїжджала до бабусі Ліди. У день її народження зіркова онука не залишила рідну без уваги та з'явилася на святкуванніїї 84-річчя. Фото зі зворушливої зустрічі знаменитість показала в інстаграмі.

Злата Огнєвіч позувала за святковим столом з бабусею Лідою. Поряд красувався розкішний букет квітів, які сім'я підготувала для іменинниці, та торт зі свічками.

У мережі фоловери засипали бабусю артистки чуттєвими привітаннями й побажаннями, проте не оминули увагою й вражаючу схожість онуки з бабусею. Прихильники наголосили, що попри свій вік вона виглядає чудово, а здорослою онукою надзвичайно схожа очима: "Як схожа з бабусею", "Златочко, ви так схожі з бабусею, особливо очима", "Ви схожі з бабусею. Вона в молодості, напевно, теж була красунею".

 
 
 
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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Яким було дитинство Злати Огнєвіч?

Зірка вирішила пригадати й курйозні моменти свого дитинства, яке минало в Кривому Розі. Як з'ясувалося, Злату не можна було назвати зразковою дівчинкою, адже вона потайки від дідуся брала в гаражі смолу для факелів, якими діти освітлювали вулиці для хованокпізніми вечорами.

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У співачки ще в юному віці вистачало залицяльників, адже хлопець на ім'я Єгор з року в рік залишав для неїекзотичніцукерки, яку онуці вручала бабуся на канікулах. Вона також піклувалася про харчування Злати Огнєвіч, що позначалося на її фігурі мінімум 5 кілограмами.

Образ Злати Огнєвіч

Для поїздки співачка обрала легку сукню білого кольору з принтом. Вбрання довжини міді з довгими рукавами та декольте підкреслювало тендітну фігуру зірки. Свій образ Злата Огнєвіч засвітила поряд з соняшниковим полем, проїхати повз яке дорогою з Києва, схоже, не змогла. 

 
 
 
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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

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Злата Огнєвіч.

Автор:

Телеграф
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