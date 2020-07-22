Пішов з життя легенда кавказького шансону, герой мема "Бока і Жока"

Помер співак Борис Давідян, якого багато хто знають по жартівливому дуету "Бока і Жока".

Помер кавказький шансоньє, співак Бока. На момент смерті Борису Давідяну було 71 рік.

Про це повідомив у своєму Facebook-акаунті вірменський журналіст Ваге Казарян.

Зазначається, що про смерть артиста Казаряну розповіли друзі, які проживають в Штатах, де і помер Бока. Також він з'ясував, що у Давідяна були хворі легені через що і настала смерть.

На смерть популярного артиста відреагував і співак Ара Мартиросян, який проживає в Лос-Анджелесі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ara Martirosyan (@aramartirosyan) 20 Июл 2020 в 9:55 PDT

"Помер дядько Бока. Світла пам'ять", - заявив він в Instagram.

Що ми знаємо про Бориса Давідяне?

Артист народився 28 квітня 1949 році в Баку у вірменській сім'ї. Музикою почав займатися в ранньому дитинстві. У 1972-му вийшов його перший альбом.

Однією з найбільш популярної композиції є "Доля злодійська":

Разом з рідним онуком Георгієм Мкртичяном (Жокой) вони добилися великої популярності серед молоді в інтернеті. Вони створили мем "Бока і Жока", який відразу ж став вірусним.