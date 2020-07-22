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Переможниця "Холостяка" заінтригувала мережу образом у весільній сукні

Переможниця "Холостяка" заінтригувала мережу образом у весільній сукні
17:06 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Після завершення 10 сезону проєкту "Холостяк" у переможниці Даші Ульянової не склалися стосунки з героєм Максимом Михайлюком, проте вона вже встигла закрутити новий роман. Дівчина не розсекречує свого бойфренда, але вже приміряла весільну сукню й заговорила про мабутнє одруження.

Навіть після завершення романтичного реаліті-шоу цікавість публіки до особистогожиття героїв "Холостяка" не вщухає. Переможниця 10 сезону гімнастка Даша Ульянова не знайшла кохання на проєкті, проте зараз перебуває у стосунках. Схоже, наміри в закоханих серйозні, адже дівчина вже приміряла весільну сукню, якою похизувалася в інстаграмі.

Переможниця "Холостяка" у весільній сукні

Даша Ульянова опублікувала фото в розкішному вбранні нареченої. На ній пишна весільна сукня з мереживним верхом та оголеними плечима, що підкреслювалаїї тендітність та стрункість. Ніжний образ з відвертим декольте вона приміряла в одному з весільних салонів Києва, до якого завітала з вишуканим макіяжем нюдових відтінків з акцентом на очі та укладкою з локонами.

Переможниця "Холостяка" не стала обмежуватися одним образом й показала, як виглядає у весільній сукні фасону "рибка". Сукня з напівпрозорим декольте вигідно облягала фігуру гімнастки, яка вже встигли підкорити своїми формами чоловічу аудиторію.

 
 
 
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Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Даша Ульянова висловилась про весілля

Дівчина зізналася, що раніше не належала до числа тих дівчат, які здитинства мріяли вийти заміж. Вона не хотіла організовувати й пишне застілля з нагоди шлюбу, проте її позиція кардинально змінилась одразу після того, як вона приміряла весільні сукні.

"Знаєте, я не з тих дівчаток, які з самого дитинства мріяли вийти заміж, які вже з 10-ти років точно знають, яку сукню хочуть. У мене якось все простіше з цим було,і бенкет на весь світ ніколи не був в пріоритеті. Але! Варто хоч раз повестися на цю авантюру і приміряти тесаме весільне, як все – ти вже така вся дівчинка-дівчинка і не можеш відірватися від дзеркала і всієї цієї краси", –написала переможниця "Холостяка".

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Раніше Даша Ульянова зізналась, що має стосунки з чоловіком, який старший за неї на 20 років. Як переконує дівчина, різниця у віці не заважає їхньому роману, адже закохані на одній хвилі –не відчувають аніментальну різницю, ані фінансову й постійно жартують. Вона отримує від бойфренда дорогі подарунки й, можливо, саме він невдовзі вручить їй заповітну обручку й стане коханням всього життя.

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Все по темі:

Холостяк 10, Даша Ульянова.

Автор:

Телеграф
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