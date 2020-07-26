Сергій Притула показав фото з відпустки із сім'єю

Відомий ведучий вирішив не відмовлятися від літньої відпустки. Разом з сім'єю шоумен Сергій Притула вирушив до Генічеська.

39-річний популярний український шоумен та телеведучий Сергій Притула порадував шанувальників на сторінці в Instagram яскравим сімейним фото. Ведучий, який довгий час дотримувався карантину, вирішив не відмовлятися від літньої відпустки.

Зараз Притула разом з дружиною Катериною та дочкою Соломією відпочиває в Генічеську (Херсонська область). 27 липня дівчинці виповниться три роки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua) 25 Июл 2020 в 9:16 PDT

«Як би не було скрутно з грошима, як би не потерпали від карантину, але я, був би не я, якби хоч на кілька днів не вивіз сім‘ю на Мальдіви! Бажаю, щоб усі могли собі це дозволити у 2020-му!», — підписав кадр на пляжі Сергій.

Ведучий також виховує сина Дмитра від першого шлюбу.

Раніше Притула розповів про улюблені місця в Україні, які обов’язково потрібно відвідати цього літа.