Помер відомий японський дизайнер Кансай Ямамото

Дизайнер помер ще 21 липня, але про його смерть повідомили лише сьогодні. Про це в Instagram повідомила його дочка, акторка Мірай Ямамото.

"21 липня мій батько, Кансай Ямамото, помер у віці 76 років. Він мирно покинув цей світ в оточенні близьких", - написала Мірай.

Вона також повідомила, що продовжить справу батька поряд зі своєю акторською кар'єрою.

"Я буду продовжувати підтримувати спадщину мого батька своєю роботою в Kansai Super Studio поряд з моєї акторською кар'єрою", - повідомила дочка дизайнера.

За даними японських ЗМІ, Ямамото помер від лейкозу.

У свій час Кансай Ямамото прославився тим, що став першим японським дизайнером, що представив колекцію у Лондоні. Популярність придбав завдяки співпраці з легендарним актором Девідом Боуї, для якого створював сценічні костюми.