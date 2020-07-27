Помер відомий японський дизайнер Кансай Ямамото

"21 липня мій батько, Кансай Ямамото, помер у віці 76 років. Він мирно покинув цей світ в оточенні близьких", - написала Мірай.
Вона також повідомила, що продовжить справу батька поряд зі своєю акторською кар'єрою.
"Я буду продовжувати підтримувати спадщину мого батька своєю роботою в Kansai Super Studio поряд з моєї акторською кар'єрою", - повідомила дочка дизайнера.
За даними японських ЗМІ, Ямамото помер від лейкозу.
У свій час Кансай Ямамото прославився тим, що став першим японським дизайнером, що представив колекцію у Лондоні. Популярність придбав завдяки співпраці з легендарним актором Девідом Боуї, для якого створював сценічні костюми.