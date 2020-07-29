Аlyona Аlyona запалюватиме паркет Танцях з зірками

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona прийняла танцювальний виклик від телеведучого Дмитра Танковича і вийде на головний паркет країни.

Уже цієї осені на телеканалі 1+1 стартує новий сезон шоу Танці з зірками. Напередодні в соціальних мережах почався #танціззіркамиchallenge - щорічний зірковий челлендж, за допомогою якого учасники нового сезону передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

Аlyona Аlyona повідомила про свою участь у Танцях з зірками, розмістивши на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах відео, на якому ефектно переодягається в леопардовий костюм. Реперка кинула виклик колезі, Льоші Позитиву, учаснику гурту MOZGI:

«Позитив, давай без негативу, тому що ти - наступний!».

«Це новий досвід для мене. Хочеться себе випробовувати та довести, що пишки можуть усе. Я сподіваюсь, що буду виглядати органічно у всіх стилях, тому що маю внутрішній стержень, мені є що розповісти глядачам», — коментує Альона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 29 Июл 2020 в 1:00 PDT

За лаштунками виконавиця розповіла, що багатого танцювального досвіду вона не має:

«В школі в п’ятому класі з ходила на танцювальний гурток і вивчала вальс. Це все, що я вмію з танців. У цьому сезоні я спробую в силу можливостей свого організму показати всьому світу, що все можливо».

Скоро стане відомо, чи приймуть виклик #танціззіркамиchallenge Андре Тан, виклик якому кинув Дмитро Танкович, і Олексій Завгородній, колишній учасник гурту Время и Стекло і репер гурту MOZGI , і чи приєднаються вони на паркеті до Олега Винника і Олени Шоптенко, Надії Мейхер і Кирила Васюка, Санти Дімопулос і Макса Леонова, Тараса Цимбалюка з Яною Заєць , Дар'ї Петрожицької та Ігоря Галуненка, Юлії Саніної та Дмитра Жука, Слави Камінської та Дмитра Дікусара, до Дмитра Танковича, а також до Аlyona Аlyona.

Раніше виконавиця зізналась, що на наступний день, після святкування власного 29 річчя вона вирішила почати стежити за фігурою та поставила мету – скинути 29 кілограмів. Трохи менше ніж за півтора місяці Альоні вдалося позбутися 10 зайвих кілограмів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 24 Июл 2020 в 1:06 PDT

«На цьому тижні я стабільно тримаю вагу, адже завдання не тільки скидати, але й закріплювати результат. Кілограми «гуляють», а зараз я зітхнула з полегшенням, що за останні дні не набрала зайвого, і можна рухатись далі. Для початку для мене було найважче відмовитись від солодкого, а це стосується і черешні, і полуниці», - зізналася виконавиця, та приголомшила всіх, повідомивши, що знаходилась на межі цукрового діабету. Також Alyona поділилася, що зараз дуже радіє через те, що вже може дозволити собі шматочок твердого сиру в день.

Тим часом, незважаючи на все, підготовка до проекту Танці з зірками триває, 9 з 14 зірок вже оголосили про свою участь в шоу. І вже скоро глядачі знову зможуть спостерігати за красивою та напруженою боротьбою зірок за кубок переможця.

Зараз відомо, що суддями шоу стануть Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс. Ім'я четвертого члена журі, як і ведучих проекту, поки залишається таємницею.