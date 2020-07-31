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Позитив стане учасником нового сезону шоу Танці з зірками

Позитив стане учасником нового сезону шоу Танці з зірками
13:27 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Сьогодні стало відомо, що артист і саундпродюсер, учасник груп MOZGI і Время и Стекло — Льоша Позитив прийняв виклик #танціззіркамиchallengе від реп-виконавиці Alyona Alyona.

Восени на телеканалі 1+1 стартує четвертий сезон оновленого проекту Танці з зірками. Протягом декількох тижнів у соціальних мережах поширюється #танціззіркаміchallenge - щорічний зірковий челлендж, під час якого учасники нового сезону передають один одному танцювальний виклик і запрошують взяти участь в шоу.

Співак опублікував на сторінці в Instagram відео, де повідомляє про свою участь у шоу. На відео артист з'являється на трьох локаціях: у власному автомобілі, квартирі та студії, де він постійно чує саундтрек проекту Танці з зірками. У фінальному кадрі свого відео Позитив уже в сценічному костюмі повідомляє, що приймає виклик від Alyona Alyona та передає його фронтмену групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергію Танчинцю.

 
 
 
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Публикация от Oleksii @positiff Zavgorodnii (@positiff)

 

«Насправді, усе життя танці даються мені складно. І я вірю, що шоу зблизить мене з цим складним і копітким мистецтвом. А ще допоможе подолати себе та свій страх бути на сцені без мікрофона. Хочеться показати себе з нового боку, який мало хто знає. І вже зараз, на етапі підготовки, чим краще починає виходити, тим більше цей процес мене затягує. Кожному артисту потрібно йти вперед і розвивати різні грані себе - і це буде новий крафт, який я сподіваюся опанувати в шоу. Чекаю цих нових емоцій!", - прокоментував Позитив свою участь у шоу.

Цікаво, що сьогодні український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram повідомив, що не приймає #танціззіркаміchallenge, який йому передав Дмитро Танкович. Відео-відповідь дизайнер записав на одній з італійських фабрик тканин, де підбирає тканини для нової колекції.

 
 
 
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Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

 

Незабаром стане відомо, чи прийме рок-співак Сергій Танчинець виклик #танціззіркаміchallenge і приєднається на паркеті до інших учасників.

Нагадаємо, зараз вже відомі імена трьох суддів нового сезону: Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс будуть оцінювати танцювальні здібності зіркових учасників.

Аlyona Аlyona запалюватиме паркет Танцях з зірками

Зірковими учасниками четвертого оновленого сезону шоу Танці з зірками вже стали: Олег Винник, партнеркою якого стала Олена Шоптенко, Надія Мейхер, яка вийде на паркет з Кирилом Васюком, Санта Дімопулос, яка буде боротися за перемогу в шоу з партнером Максом Леоновим, Тарас Цимбалюк у парі з Яною Заєць, Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненко, Юлія Саніна з Дмитром Жуком, Слава Камінська з Дмитром Дікусаром, Дмитро Танкович з Ілоною Гвоздьовою, Alyona Alyona з Юрієм Рудичем і Позитив.

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Все по темі:

Телешоу, Танці з зірками, Время і Стєкло.

Автор:

Телеграф
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